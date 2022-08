Június 26-án zárult az előző bajnoki szezon, ám alighogy véget ért a döntő utolsó találkozója, máris a jövő évi szezonra fókuszált az Egis Körmend vezetősége. Antonisz Konsztantinidesz vezetőedzővel folytatja a csapat, amely jelentős változásokon ment keresztül. Ahogy azt korábban írtuk, a magyar mag javarészt együtt maradt, majd szépen sorban megérkeztek az új légiósok is.

– Szeretném hinni, hogy az idei szezon játékoskerete sokkal minőségibb lesz, mint a tavalyi szezonban – bizakodott a felkészülési időszak megkezdésekor Antonisz Konsztantinidesz vezetőedző. – A tavalyi szezonban a játékoskeret végülis teljesen eredményes volt, de reméljük, hogy az idei szezonban a magyar játékosok és különösen a légiósok megfelelő kiválasztása sokat fog segíteni nekünk. Ezért is mondtam az elején, hogy szeretnénk, ha ebben a szezonban a légiósok legalább olyan minőségiűek legyenek, mint tavaly. A külföldiekre fordítható költségvetés valamivel magasabb volt, mint az előző szezonban. Stábommal megpróbáltuk a legjobb döntéseket meghozni a rendelkezésünkre álló keretösszegből – fogalmazott a tréner.

Konsztantinidesz mester hozzátette, mint minden felkészülési időszakban, most is megpróbálják kialakítani a védekező és támadó filozófiájukat, amit a taktikában és az edzés fizikai részében szeretnének felépíteni. Nagyon hosszú szezon elé néz a Körmend heti két mérkőzéssel legalább december végéig. Nagyon erősnek kell lenniük fizikailag és mentalitásban is, ha két különböző versenyben, Magyarországon és Európában is maradandót szeretnének alkotni, és hasonló sikereket kívánnak elérni, mint tavaly.