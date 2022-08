Az előzetes nevezések alapján 48 ország több mint 1500 sportolója 50 versenyszámban méretteti meg magát a hétfőn rajtoló müncheni atlétikai Európa-bajnokságon. A kontinensviadal kalapácsvető számának női és férfi kategóriájában kizárólag szombathelyi atléták képviselik majd Magyarországot. Eddig egyszer, az emlékezetes 1998-as budapesti Eb-n volt példa arra, hogy négy Dobó SE-s sportoló is ott volt a tornán, amely végül a szombathelyi egyesület kalapácsvetőjének, Gécsek Tibornak a győzelmével zárult. Ezen kívül Pars Krisztián szerzett még két aranyat és egy bronzot, illetve a 2018-as berlini Eb-n Halász Bence a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Így összesen három arany és egy bronz eddig a Szombathelyi Dobó SE mérlege a kontinenstornán.

Idén ismét négy sportoló képviseli a magyar és ezen belül a szombathelyi klub színeit, ami hűen tükrözi azt a magas szintű szakmai munkát, amelyet Németh Zsolt és Németh László mesteredzők látnak el társaikkal együtt nap mint nap.

– Célkitűzéseink teljesen reálisak – fogalmazta meg várakozásait Németh Zsolt. – Gyurátz Réka esetében abban bízunk, hogy már az első dobásaival be tudja biztosítani azt a 68,5-69 méteres távolságot, amivel be tud kerülni a 12-es döntőbe. Olimpiai bajnok kalapácsvetőnknek, Pars Krisztiánnak ez már az ötödik Európa-bajnoksága lesz – ezek közül hármat is éremmel zárt –, óriási teljesítmény, hogy 40 évesen valaki még ki tud kerülni egy ilyen világeseményre. Krisztián most sem feltartott kézzel lép a dobókörbe, ha idei legjobbjához közelit tud dobni (74,32 méter), akkor ő is bekerülhet a 12-es fináléba. Rába Dániel élete első felnőtt világversenyére készül, sajnos eddig eléggé viszontagságos szezont tudhat maga mögött, több sérülés is hátráltatta, de leszegett fejjel, kitartással, összeszorított fogakkal ment előre, aminek eredményeként most ő is tagja lehet a magyar küldöttségnek. Dani ugyan nem dobta meg az Eb-szintet, de ő érte el a második legtöbb pontot azon a világranglistán, ahonnan még kvalifikálni lehetett a tornára. Halász Bence idei eredményei önmagukért beszélnek, ő juthat legtovább a négy versenyzőnk közül. Stabilan dob, mint ismert, a nemrégiben lezajlott eugene-i világbajnokságon érte el pályafutása eddigi legnagyobb dobását (80,15 méter), de a Gyulai István Memorialon is jól teljesített. Az Eb teljesen más lesz a vb-hez képest annak ellenére, hogy nagyjából ugyanazokkal a versenyzőkkel néz farkasszemet. Kíváncsian várjuk, hogy ellenfelei milyen formával rukkolnak elő Münchenben.

A mesteredző esélylatolgatását követően a versenyzők is megfogalmazták saját magukkal szembeni elvárásaikat. Gyurátz Réka azon túl, hogy a döntőbe szeretne jutni, azt is célként jelölte meg, hogy a selejtező és remélhetőleg a döntő napján is elégedetten akarja elhagyni a dobókört. Pars Krisztiánnak szintén eltökélt szándéka a fináléba jutás, illetve idei legjobbjának a megdöntése. Hozzátette, a mostani Eb fontos állomás számára, hogy vissza tudjon rázódni a korábbi kerékvágásba, bízik a 75 méter elérésében. A nagy küzdő Rába Dániel legjobbját kívánja nyújtani Münchenben, ennek eléréséhez az égiekhez is sűrűn fohászkodik. Az Eb- és vb-bronzérmes Halász Bence nem tűzött ki maga elé konkrét helyezést főleg annak fényében, hogy talán azt senki sem gondolta a eugene-i világbajnokság előtt, hogy egy 80 méteres dobás nem lesz elég a dobogóra, csak az ötödik helyre. A Szombathelyi Dobó SE kiválóságának viszont konkrét célkitűzése, hogy újra 80 méter fölött dobjon, aztán – ahogy ő mondta – meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

A szombathelyi atlétáknak még vasárnap délelőtt vezényelnek az edzők egy tréninget, majd délután 14.30-kor száll fel a csapat Bécsből. Először Gyurátz Réka lép majd dobókörbe kedden kora délután a selejtezőben, míg a fiúk szerdán kezdik a versenyt.