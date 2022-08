A fiúk U17-es korosztályában a címvédő szlovén NK Maribor mellett Kolozsvárról érkezett az FC CFR Cluj, Felvidékről az FC Kosice, míg Nagymartonból (Mattersburg) a Fussballakademie Burgenland. Mindez azt jelentette, hogy mindegyik csapatra négy mérkőzést várt, a játékidőt 2x20 percben határozta meg a szervező.

Nyári meleg és kiválóan előkészített játékterek fogadták az együtteseket. Határozottan jó mérkőzés nyitotta meg a tornát, melyen az Illés Akadémia 0-0-át játszott az erdélyiekkel. Mind a két csapat támadószellemben lépett pályára, építkezve futballoztak, voltak helyzetek itt is, ott is. Igazságos döntetlen született. Másodjára a Kovács László–Nagy József-edzőpáros irányította zöld-fehérek a 2021-es győztes mariboriakkal játszottak. A jó hírűket ezúttal is igazolták a szlovének: már a második percben betaláltak szabadrúgásból. A vasiak gyorsan változtattak az eredetileg eltervezett stratégiájukon, mentek az egyenlítésért, egy-két lehetőségük is adódott is, de összességében kevés helyzetet tudta kidolgozni, így a három pontot 1-0-val a lilák gyűjtötték be. Az első nap délutánja aztán a regenerációról szólt: a csapatok közül valaki a Csónakázó-tó körüli sétát választotta, voltak, akik a Fő téren fagyiztak, a kolozsváriak pedig a szállásukon töltődtek fel.

Kora este aztán folytatódtak a küzdelmek: az Illés Akadémia a harmadik találkozón a Kassával játszott. A meccs képe alapján egyértelmű volt, hogy két közel azonos képességű csapat volt a pályán. A kapu elé inkább a szombathelyiek kerültek, ám a lehetőségeket nem sikerült gólra váltani, így 0-0-val zárult a meccs. Az első nap után a Maribor 6, a Kosice 5 ponttal állt, az Illés Akadémiának 2, a CFR Cluj-nak és a burgenlandi akadémiásoknak 1-1 pontja volt.

A szlovének legyőzték 2–0-ra a Kassát, az osztrák–román-összecsapás pedig döntetlennel zárult, így az Illés nagymartoniak elleni meccse előtt biztossá vált: hazai győzelem esetén érmes lesz a rendező gárda. Ezt át is éreztek a szombathelyi srácok, és egy remek tempójú meccsen Kopácsi Áron és Hurtyák Rómeó góljaival 2-0-ra győztek. Az utolsó ütközet során a Maribor ismét győzött, így százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a tornát, míg az Illés Akadémia – jobb gólkülönbséggel – ezüstérmesként zárt, megelőzve a felvidékieket. A CFR lett a negyedik, a Fussballakademie Burgenland az ötödik.

A torna legjobb játékosa a maribori Alban Veselaj, a legjobb kapus a kolozsvári Mihai Ohet lett. A gólkirályi címről sorsolás döntött: a nézők közül érkező kislány Kopácsi Áron nevét húzta ki a kalapból.

Az Illés Akadémia ezüstérmet szerző kerete: Kostyák Rajmund, Németh Hunor – Baján Roland, Bodrogi Bence, Bolla Bálint, Csörnyei Zsombor, Deme Sebő, Horváth Arnold, Horváth Barnabás, Hurtyák Rómeó, Katona István, Koósz Raul, Kopácsi Áron, Kopácsi Balázs, Lehel Roland, Sabia Rocco, Smeringa Erik, Szentkirályi Gergő, Takács-Földes Olivér, Wolf Gergő. A stáb: Kovács László vezetőedző, Nagy József asszisztens edző, Németh Gábor kapusedző, Elek Zsolt erőnléti edző, Havasi Márton elemző edző, Vörös Márk fizioterapeuta.