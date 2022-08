„Az uszoda nem erre van” – mondta valaki viccesen annak a két magyar drukkernek, akik piros vízilabdasapkában fotózkodtak a Savaria Aréna oldalánál.

A magyar pólóválogatott hamarosan a spliti Eb-n ugrik medencébe, de persze senki nem gondolta, hogy az úriembereknek elromlott a GPS-e, csak éppen erre a szürke szerda délutánra ezt a szettet választották a litvánok elleni kosárlabda vb-selejtezőre.

Természetesen mindenki abban reménykedett, hogy a balti együttes nem nyomja egykönnyen a „víz alá a mieinket". Azért amikor a 213 centiméter magasra nőtt „hegyomlás”, Jonas Valanciunas megjelent a szombathelyi csarnok parkettjén, elhangzott néhány „húha”, de ugye Keller Ákoséknak van már testközeli tapasztalatuk az NBA-ben, a New Orleans Pelicansban szereplő centerrel kapcsolatban, hiszen 2018 júniusában, ugyancsak vb-selejtezőn, a budapesti Tüskecsarnokban már pályára lépett az évente 14 millió dollárt kereső óriás, aki akkor 15 pontot szerzett, a litvánok pedig 73–50-re nyertek - írja a Nemzeti Sport.

A magyar válogatott négy éve 24 pontig jutott egy félidőben, most egy negyed alatt 21-ig. Valanciunas ugyan már 14 másodperc után kiharcolta az első faultját, amit Keller ütött be, ám a mieink egyetlen kosarat sem adtak könnyen és végül Váradi Benedek büntetőivel fordították saját maguk javára az állást. Aztán a második negyedben egy másik NBA-játékos, a „csak” 211 centiméterre nőtt Domantas Sabonis kezdett el villogni, a Sacramento Kings erőcsatárának vezetésével 10–0-val kezdett Litvánia, viszont tegyük hozzá, ehhez kellett néhány érdekes játékvezetői ítélet, az egyiknél például pont Sabonisnál tűnt úgy, hogy esése közben követett el lépéshibát, az akció végén pedig behullott a litván tripla, a reklamáló Ivkovics Sztojan még technikai hibát is kapott. De talán éppen ez ébresztette fel a magyar csapatot, amely 9–0-val válaszolt, Váradi pedig hátára vette a gárdát, és a magyar együttes a 17. percben megint vezetett. Rendkívül biztató volt a hazaiak teljesítménye, és ezt még akkor is bátran kijelenthetjük, ha végül a nagyszünetre a litvánok mentek négypontos vezetéssel.

Lehet ezt bírni ennyi energiával, figyelemmel a végéig?

Ez volt a nagy kérdés a pihenő alatt, azután meg főleg, hogy a litvánok láthatólag rámentek a tutira és folyamatosan keresték Valanciunast és Sabonist. Tíz pontra hízott a litván előny, de jöttek a született szombathelyiek, Váradi újabb triplájával és Perl Zoltán rá jellemző elegáns ziccerével zárkóztunk. A vendégeknek azonban mindig volt válaszuk, amikor igazán közel érhettünk volna, ám ehhez a sztárjaikat szinte végig parketten kellett tartaniuk, vagy ha éppen fújtak, akkor egy korábbi New York Knicks-játékos, Mindaugas Kuzminskas bravúrkosarai kellettek.

Nekünk viszont volt Eilingsfeld Jánosunk az Atomerőműből, aki sorozatban szórt nyolc pontot, és a végig zseniálisan kosárlabdázó Hanga Ádám vezetésével három pontra zárkóztunk egy perccel a harmadik negyed zárása előtt.

Hét perccel a vége előtt pedig már egyenlő volt az állás, a negyedik játékrész elején éppen Vojvoda Dávid állt a sereg élére. Mindent elmond, hogy Valanciunas is úgy örült az egyik duplájának, mintha éppen NBA-döntő végjátékában szerepelt volna, mert még két és fél perccel a vége előtt is a vezetésért támadott együttesünk – csakhogy ezúttal végül Dávid nem győzte le Góliátot. A litvánok vért izzadva behúzták valahogy a vb-selejtezőt, de ha van előremutató vereség, ez az volt a magyar csapat számára.

Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz

K-csoport, 7. forduló

Magyarország–Litvánia 78–88 (21–20, 17–22, 27–27, 13–19)

Szombathely, 3000 néző. V: Glisics (szerb), Lanzarini, Attard (olaszok).

MAGYARORSZÁG: HANGA 21, VOJVODA 15/3, Benke 4, Allen, Keller Á. Csere: Karahodzsics 5, VÁRADI 13/9, Perl 8, EILINGSFELD 9/3, Golomán 3/3, Somogyi. Szövetségi kapitány: Ivkovics Sztojan

LITVÁNIA: JOKUBAITIS 12/6, Giedraitis 9/6, Brazdeikis 3, SABONIS 17, VALANCIUNAS 17. Csere: KUZMINSKAS 14/6, Grigonis 11/6, Lekavicius, Butkevicius 5/3, Zemaitis, Masiulis. Szövetségi kapitány: Kazys Maksvytis

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–3. 4. p.: 6–10. 7. p.: 15–12. 14. p.: 21–30. 16. p.: 29–30. 18. p.: 36–34. 23. p.: 40–51. 26. p.: 49–55. 30. p.: 63–66. 34. p.: 72–72. 37. p.: 76–77. 39. p.: 76–82

Kipontozódott: Keller (37. p.)