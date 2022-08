A németországi heves esőzések Münchent sem kerülték el, így csúszással kezdődött a csütörtök esti program az atlétikai Európa-bajnokságon. A férfi kalapácsvetés döntője fél órával később kezdődött, 20.10 helyett 20.40-kor mutatták be a verseny résztvevőit. A Szombathelyi Dobó SE atlétája, Halász Bence szépen elkapta a fonalat már az első körben, amikor 78,20 méterig szállt a kalapácsa. Ezt a lengyelek olimpiai bajnoka, Nowicki (78,95) és az ukrán Kokhan (78,48) is túldobta, Bence a 3. helyről várhatta a folytatást. A második fordulóban ugyan javított a szombathelyi atléta, de csak 6 centiméterrel, így a sorrend változatlan maradt. Nowicki is javított (80,90), miközben az ötszörös vb-győztes Pawel Fajdek másodjára sem tudott érvényes dobást produkálni. Nemcsak egymással, hanem az időjárással is erősen meg kellett küzdeniük a kalapácsvetőknek, hiszen ismét kiadós égi áldás áztatta az Olimpiai Stadiont. Bence egyik legfőbb riválisának, a francia Bigotnak nagyon nem ment a dobás, jócskán elmaradt a várt szinttől. A harmadik körben robbantott Bence: eső ide vagy oda, 80,92 méteres új egyéni csúcsával az élre dobta magát. Nem váratott sokáig Nowicki válasza: a lengyel klasszis javított, de egyetlen centivel Bence mögött maradt 80,91 méterével. Fajdek egy érvényes biztonsági dobással (78,43) igyekezett versenyben maradni.

A negyedik sorozat elején változás történt a harmadik pozícióban - a norvég Henriksen (79,45) kikerülte Kokhant, majd utána Fajdek 78,49-cel szintén feljebb lépett a 4. helyre, így Kokhan rövid időn belül két pozíciót is veszített. Nowicki és Bence sem javított, ezzel az élen a helyzet nem változott. Az ötödik körben Kokhan ismét lebontotta a dobókört övező hálót. Nowicki jött, dobott és az élre állt kerek 82 méteres dobásával. A szombathelyi atléta minden igyekezete ellenére elmaradt Nowicki legjobbjától, de a második hely így is fantasztikusan hangzott. Hátravolt még Fajdek és Henriksen. A lengyel 79,15-jével nem jelentett veszélyt, így már biztosan érmes volt Bence. A norvég sem javított, ezzel az is biztossá vált, hogy legrosszabb esetben is Halász ezüstérmes. Bence utolsó dobását elrontotta ugyan, de kit érdekelt ez már... Halász Bence második lett az atlétikai Európa-bajnokság férfi kalapácsvetésének döntőjében!