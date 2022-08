A Kondorfa (III.) az Őriszentpétert (II.), a Mersevát (II.) pedig a Büköt (I.) lepte meg, búcsúztatta a sorozattól. A Celldömölknek (I.) alaposan kijött a lépés, 10 gólt rúgott Bobán (II.). A Vasszécseny (II.)-Újperint (II.) derbi 11-esekkel dőlt el, a vendég jutott tovább. A játékvezetők is komolyan vették a hétközi meccsnapot: hatszor villant a piros lap – talán ezért is ódzkodnak az amúgy is létszámgondokkal küzdő csapatok a kupától...

Eredmények:

Kondorfa (III.)–Őriszentpéter (II.) 3-1 (1-1). Gólszerzők: Iván (2), Szabó D., ill. Mihály. Kiállítva: Sebők (64., Kondorfa), Tulok (72., Kondorfa).

Kenyeri (III.)–Rábapaty (I.) 0-3 (0-2). Gólszerzők: Horváth G., Varga L., Zeke.

Vasalja (III.)–Kiswire Szentgotthárd ( I.) 1-6 (0-3). Gólszerzők: Horváth M., ill. Takács (3), Holecz, Sulics, Osvald.

Rábagyarmat (III.)–Horváth Ranch Kft. Nádasd ( II.) 0-6 (0-3). Gólszerzők: Meskó (2), Németh Be. (2), Varga M., Mesics.

Kőszeg (III.)–Bozsok (II.) 0-2 (0-1). Gólszerzők: Pál, Marti.

Boba (II.)–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő (I.) 0-10 (0-4). Gólszerzők: Németh J. (2), Czöndör (2), Berecz (2), Marsai Má. (2), Keszei T., Tóth Z.

Vasszécseny (II.)–Újperint (II.) 3-3 (1-3) – 11-esekkel 3-5. Gólszerzők: Bakonyi P. (2), Virág, ill. Szabó Z., Nyári, Egyed.