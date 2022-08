Az első találkozó döntetlen (3-3) lett, a másodikat a lengyelek nyerték (4-8).

A két csapat a tavalyi Bajnokok Ligája-szezonban futott össze, és alakított ki jó kapcsolatot – akkor a szombathelyi gárda 4-3-ra nyert. A sérüléssel bajlódó Sipos Gergő, Rutai Balázs és Alasztics Marcell trió mindkét edzőmeccset kihagyta.

A lengyelek nagy lendülettel kezdték az első, péntek esti mérkőzést, de felvette a tempót a Haladás – pörgős, kemény meccset láthattak a szurkolók. A hazaiak szereztek vezetést: Hajmási ugratta ki Fehért, aki higgadtnak bizonyult a befejezésnél (1-0). Nem sokkal később azonban az agresszív vendégcsapat egyenlített (1-1). A folytatásban mindkét edző időt kért, mindkét kapu előtt adódott komoly lehetőség, de végül 1-1-es állásnál következett a szünet. A 26. percen a lengyelek megszerezték a vezetést, amire Henrique válaszol: Vatamaniuc-Bartha Dávid lekészítését értékesítette (2-2). A hajrában vészkapus játékra váltott a Haladás. Kovács Máté szerzett erőszakosan labdát, majd Dróth talált kapuba (3-2). Kevesebb mint egy perc volt hátra a meccsből, de a Bielsko-Biala kicsikarta a döntetlent, öt a négy elleni játékból talált kapuba (3-3) az utolsó pillanatban.

Szombaton délután ismét összecsaptak a felek – ezúttal Nagy Kevin is kihagyta a mérkőzést. Az első meccshez hasonlóan ismét erős volt a tempó, gyors a játék, kemények a párharcok. Ezúttal a lengyelek voltak pontosabbak, a 13. percben már 3-0-ra vezettek – szinte minden hazai megingást góllal büntettek. A szünet előtt Szalmás szépített a házigazdának (1-3). A második félidőt lengyel kontra, és egy újabb gól nyitotta (1-4). Sőt, a 25. percben már 1-6-os eredményt mutatott a tábla. Feszült volt a játék, sok szabálytalanság, kakaskodás tördelte a meccset – és tovább növelte előnyét a Bielsko-Biala (1-7). A Haladás nem adta fel, faragott a hátrányán, Henrique és Hajmási is betalált (3-7). Nagy erőfeszítéseket tett a szombathelyi gárda, hogy visszajöjjön a meccsbe, de nem bírt ellenfele szervezett, kellemetlen stílusú játékéval – sőt a 37. percben esett nyolcadik vendég gól el is döntötte az összecsapás sorsát (3-8). Vas 39. percben született góljával alkulat ki a 4-8-as végeredmény.

A HVSE több edzőmeccset már nem játszik, kezdődik a 2022/2023-as szezon, augusztus 15-én, hétfőn (18.30) a Kecskemét érkezik a Haladás Sportkomplexumba.