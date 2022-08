Uraiújfalu–Kemenesmagasi 6-1 (4-1). Uraiújfalu, vezette: Horváth P.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gallen, Szabó B., Pungor, Kollárits, Németh Z. (Simon), Csete, Németh B. (Gönczöl), Kovács G., Keszei (Czenki).

Kemenesmagasi: Papp Á. – Poós (Berghoffer), Molnár Zs., Horváth T., Bándoli (Solymos), Kerekes, Palotai Á., Molnár T., Takács, Király, Sebestyén (Fülöp).

Gólszerzők: Németh B. (4), Kovács G., Keszei, ill. Sebestyén.

Kiállítva: Csete (37., Uraiújfalu).

A mérkőzés elején az újonc vendégcsapat meglepte a hazaikat egy gyors góllal. Az Uraiújfalu fokozatosan átvette a játék irányítását és a szünetre már biztos előnyt alakított ki. A 37. perctől 10 emberrel játszó hazaiak a második félidőben növelni tudták az előnyüket a fokozatosan elfáradó vendégekkel szemben. A hazai csapatból mindenki jó teljesítményt nyújtott. Külön dicséret illeti a négy gólt szerző Németh Balázst.

Szeleste-Pósfa–Újperint 0-2 (0-1). Szeleste, vezette: Árpád A.

Szeleste-Pósfa: Szentgyörgyvári – Nardai, Maráczi (Kovács R.), Pomper (Fehér), Fülöp, Pethő (Németh B.), Riba, Molnár G., Tóth B., Kovács T. (Horváth R.), Földi.

Újperint: Szlámer – Jagodits, Kovács Zs., Hujber, Viszket (Kovács G.), Egyed, Horváth M. (Takács), Hegedűs (Sásdi), Kiss R., Kiss Á., Török.

Gólszerzők: Egyed, Viszket.

A jobbik csapat nyerte a mérkőzést, de a hazaiak alaposan megnehezítették az Újperint dolgát.

Sé Honvéd–Gencsapáti 5-1 (4-0). Sé, vezette: Héra Cs.

Sé Honvéd: Földi – Szalay (Kovács T.), Séfer, Hancz (Tóth F.), Kovács K., Werderits, Muzsai (Halmos), Nemes, Fichtacher (Soós), Kiss M. (Sümegi), Uri.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Petrőczi, Kovács G. (Janek), Varga R., Soldatenko, Dancs (Németh T.), Bokor (Horváth A.), Tóth B., Sulyok (Skrapits), Egyed (Tar), Roshko.

Gólszerzők: Hancz, Halmos, Kiss M., Werderits, Kovács K., ill. Soldatenko.

A hétvégi falunapi miatt sok néző volt kíváncsi a szezonnyitó találkozóra. Az első percek ismerkedése után a hazai csapat ragadta magához a kezdeményezést, sorra vezették támadásaikat és gyors egymás utánban három gólt is berámoltak ellenfelük hálójába. a félidő utolsó percben esett hazai találat után eldőlni látszott a találkozó. A második félidőben a látogatók próbáltak kozmetikázni az eredményen, inkábbkevesebb, int több sikerrel.

Elektromol Spari–Gérce-Vásárosmiske 1-1 (1-1). Szombathely, vezette: Vass I.

Elektromol Spari: Pungor – Németh V., Tóth A., Pulai, Jónás, Schmidt (Dienes), Varsányi, Láda, Fülöp, Majtényi, Horváth N. (Fritz).

Gérce-Vásárosmiske: Fehér – Komáromi (Pethő), Máthé, László, Lőrincz, Mórocz, Major, Gallen (Németh T.), Nunkovics, Kovács T. (Lerik), Csonka.

Gólszerzők: László (öngól), ill. Mórocz.

Nagyon bekezdtek a felek a szezonnyitón. A küzdelmes, élvezetes összecsapáson a Gérce szerezte meg a vezetést, amire a Spari válaszolni tudott. Igazságos pontosztozkodással zárult a találkozó.

Conoil Mersevát–Schott Lukácsháza 0-5 (0-4). Mersevát, vezette: Gróf M.

Conoil Mersevát: Homlok (Patyi) – Gönye (Takács M.), Pethő, Csite (Czupor), Horváth Zs., Orbán Gy. (Dénes), Orbán B. (Berki), Nagy Á., Takács B., Balogh P., Döbröntei.

Schott Lukácsháza: Bán – Szentkúti, Osztrosits (Lévai), Takács (László), Gombás, Pungor (Kovács Zs.), Horváth Sz. (Szűcs), Csuka, Rozmán, Bősze, Tóth D. (Németh Cs.).

Gólszerzők: Rozmán (2), Takács, Bősze, Tóth D.

Kiállítva: Horváth Zs. (81., Conoil Mersevát).

Az első félidőben osztálykülönbséggel játszó Lukácsháza hatékonyan használta ki a hazaiak védelmi megingásait. Szünet után mindkét csapat cserékre szánta el magát és ennek eredményeként realizálódott a játék a hazaiak szemszögéből. A Lukácsháza megérdemelten nyert a megfiatalított merseváti csapat ellen.

Dél

Bajánsenye–Pinkavölgye-Felsőcsatár 2-2 (0-1). Bajánsenye, vezette: Elek T.

Bajánsenye: Kalamár – Bagó, Bacsák, Horváth B., Hodács (Kovács I.), Horváth M., Kovács V., Fábián, Stunya, Propszt, Horváth Z. (Koltai).

Pinkavölgye-Felsőcsatár: Moór – Horváth L., Simon, Vajda (Czlenner), Kopácsi, Schmalzl (Horváth M.), Böhm, Hábetler, Windisch, Donadi, Krajczár.

Gólszerzők: Koltai, Kovács V., ill. Windisch, Horváth L.

Kiállítva: Kovács V. (93.), ill. Simon (93.).

A bajnokság nyitómérkőzésén fordulatokban gazdag, hajtós meccset láthattak a szurkolók. A hazaiak a kezdést követően támadóan léptek fel, de támadójátékuk erőtlen volt, csak egy kapufára és egy lesgólra futotta. A vendégek szórványos ellentámadásaiból ez első gólt egy leshelyzet sután – tizenegyesből – szereztek vezetést, majd egy szöglet utáni kavarodásból ismét betaláltak. A második félidőt a hazaiak kétgólos hátrányból kezdték, támadójátékukat átszervezték, szinte végig egykapura játszottak. A második félidő 30. percében a bajánsenyeiek kiegyenlítettek. Az utolsó 15 percben a hazaiak nagy erőket összpontosítottak a győzelem megszerzésére, három nagy helyzet is kínálta a lehetőséget, de a vendég védelem önfeláldozó játéka az utolsó pillanatokban hárított. A jól játszó hazaiaknak meg kellett elégedni az 1 ponttal.

Horváth Ranch Kft. Nádasd–Csákánydoroszló 0-2 (0-1). Nádasd, vezette: Ódor Á.

Horváth Ranch Kft. Nádasd: Rejtli – Pálmai, Péter, Meskó M., Varga M., Németh Bo., Mesics (Kalamár), Kovács K. (Németh Be.), Meskó E., Balogh B., Gerencsér (Meskó Á.).

Csákánydoroszló: Tóth B. – Sáfár, Makai, Pandur, Dedics (Biczó), Sárközi (Török), Albert, Könye Balla, Márton, Takács, Urbán.

Gólszerzők: Makai, Márton.

A rangadón a helyzeteivel jobban sáfárkodó Csákánydoroszló megérdemelt győzelmet aratott.

Egyházasrádóc–Vasszécseny 1-1 (0-1). Egyházasrádóc, vezette: Busi L.

Egyházasrádóc: Bali – Kertes, Merőtei T. (Fejes), Németh Martin, Varga D., Krajczár, Németh G. (Merőtei G.), Mészáros, Varga M. (Németh Marcell), Filipovits, Bányik.

Vasszécseny: Székely – Kontics, Virág, Viszked, Katona (Szakács), Németh Zs., Pungor, Jéri, Boda, Varga M., Vadász.

Gólszerzők: Németh Marcell, ill. Viszked.

A két szebb napokat is látott csapat találkozóján küzdelmes mérkőzésen született döntetlen.

Őriszentpéter–Rábatótfalu 5-3 (3-1). Őriszentpéter, vezette: Magyar Gy.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Kósa (Mihályka), Varga A., Németh A., Sály, Szabó S., Horváth L., Tamaskó (Őr), Mihály, Szép.

Rábatótfalu: Gongola – Keresztúri, Lovenyák, Csákvári, Domján D., Sütő, Szakács, Düh, Kovács Á., Falb (Domján B.), Kóczán (Könye).

Gólszerzők: Sály (2), Tamaskó, Kósa, Németh A., ill. Domján D. (2), Kovács Á.

Küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat az idényeleji kötelezőt győzelmet behúzta.

Tutitextil-Körmend VSE–Tanakajd 2-2 (2-1). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Kondor T.

Tutitextil-Körmend VSE: Bohus – Papp P., Horváth Á., Tóth M. (Németh Sz.), Simon, Meixner (Sákovits), Szatmáry (Kiss B.), Horváth Dávid, Petrovics, Kazinczki G., Kazinczki B.

Tanakajd: Marcz L. – Kölkedi, Marcz G., Orsós (Fülöp), Hittaller, Marcz M. (Nagy K.), Könczöl, Hankó, Preiczer, Varga M. (Szalai), Kiricsi.

Gólszerzők: Tóth M., Simon, ill. Szalai, Hankó.

A hazai csapatból kulcsjátékosok távoztak magasabb osztályba, de a fiatalok remekül helytálltak. Csak rutintalanságuk miatt lett döntetlen a mérkőzés, a körmendiek ugyanis közelebb álltak a győzelemhez, de kihagyták helyzeteiket.

Rum–Gyöngyöshermán-Szentkirály 7-2 (3-0). Rum, vezette: Elek T.

Rum: Miklós – Székely (Kovács V.), Koronczai (Molnár M.), Kovács-Braun, Kovács B., Horváth Á., Bíró, Rosta, Reznyák (Tárkányi), Kalmár, Gyurkó (Pásti).

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Szabó B. – Kopácsi, Kis Z., Németh Sz., Hegedűs, Dénes, Bakos (Kis L.), Nagy T. (Ligeti), Bihun, Németh P. (Papp E.), Séfer.

Gólszerzők: Bíró (3), Székely, Kovács-Braun, Kalmár, Horváth Á., ill. Kis L., Németh Sz.

Az első perctől kezdve támadtak a hazaiak, sorra alakították ki helyzeteiket és már az ötödik percben Kalmár révén megszerezték a vezetést. Rengeteg lehetőséget dolgoztak ki a rumiak, melyekből még kettőt értékesítettek, így megnyugtató, háromgólos előnnyel vonulhattak pihenőre. Szünet után is folytatódott a gólgyártás, ám ebbe már a hermániak is beszálltak. Sportszerű, gólgazdag meccsen ilyen arányban is megérdemelten nyert a Rum.

Telekes Medosz–Szentpéterfa 0-5 (0-1). Telekes, vezette: Szabó B.

Telekes Medosz: Blaskovics – Dézsi, Németh T. (Szakter), Németh M., Orsós (Kónya Sz.), Görcsi P., Czövek (Tóth N.), Osvald, Kónya M., Nyári (Herczeg), Görcsi D.

Szentpéterfa: Páll B. – Páll Sz., Udvardi, Török, Wágner K., Homor, Gaál, Wágner R., Hoós B., Hoós Á., Skrapits.

Gólszerzők: Skrapits (2), Hoós Á. (2), Homor. KA, PA, SD