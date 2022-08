A Bregyó közi Atlétikai Centrumban ellenfeleik mellett ezúttal a hűvös szeles időjárással is émeg kellett küzdeniük a sportolók. A program elején bonyolították le a női és férfi kalapácsvetést. A világbajnok Brooke Andersen utolsó kísérletére elért 74,84 méteres teljesítményével nyert a hölgyek között. Az amerikaiak kettős győzelmét a vb-bronzérmes Janee’ Kassanavoid tette teljessé (72,58 m). Gyurátz Réka szintén hatodikra érte el legjobb eredményét, 69,25 méterre repítette a kalapácsot, ezzel ötödik lett, míg Németh Zsanett 61,99-el nyolcadik.

A nők után a férfiak is dobókörbe álltak. A Szombathelyi Dobó SE világ és Európa-bajnoki bronzérmes atlétája, Halász Bence ezúttal nem tudott 80 méteres dobást produkálni, a végeredmény miatt így sincs oka szégyenkezni, hiszen 79,44 méteres teljesítményével beférkőzött két lengyel ellenfele, Wojciech Nowicki (79,96 méter) és Pawel Fajdek (79,15 m) közé, így második lett. Nowicki is csupán 52 centivel dobott nála nagyobbat, ami feltétlen bizakodásra ad okot a közelgő müncheni Európa-bajnokság előtt. Bence a versenyt követően elmondta, hogy az erős szél a dobásokat kevésbé, inkább a bemelegítést befolyásolta. A szombathelyi egyesület kiválósága az eredményével ugyan elégedett volt, a sorozattal viszont egyáltalán nem. Bence megjegyezte, hogy ez a viadal nem volt reális abból a szempontból, hogy a kontinensviadalon számolni kell franci és ukrán ellenfeleivel is, akik nem vettek részt ezen a tornán.

– Érzésem szerint 80 méter fölött is tudtam volna teljesíteni, de apró technikai hiba miatt több érvénytelen dobásom is volt – nyilatkozta Halász Bence. – Ha ez nincs, akkor ott vagyok 80 méter fölött. Szerettem volna megörvendeztetni a hazai közönséget egy győzelemmel, de ez most nem sikerült.

Bence az Európa-bajnokságig hátralévő időt is azzal tölti, hogy javítson az egyéni csúcsán. Rába Dániel a hatodik (73,20 m), Pars Krisztián a hetedik (72,14 m), Varga Donát pedig érvényes kísérlet nélkül zárt az emlékversenyen.