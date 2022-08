Mozgalmas volt a nyári szünet a Vas megyei labdarúgó-csapatok háza táján. A megyei I. osztály bajnoka, a Sárvár ezúttal sem lépett feljebb, még az osztályozót sem vállalta be – a hírek szerint szét is széledt a sikercsapat. Haraszti Zsolt edző is felállt a kispadról, a szakmai munkát a klub korábbi játékosa, Nagy Dániel irányítja, aki tavaly a Rábapaty trénere volt. Rábapatyon az a Marton Róbert dolgozik edzőként, aki az elmúlt években Bükön tevékenykedett. Bükön Enzsöl Gáborra bízzák a csapatot. Edzőt váltott a Jánosháza is: Vágusz Arnold távozik, a korábbi CVSE-játékos, Bodor Tibor érkezik.

Az Egyházasrádóc és a Lukácsháza kiesett. A Kőszeg nem bírt Ausztria elszívó hatásával: csak a megyei III. osztályban áll rajthoz. Új szereplőként a megyei II.-ből érkezett a Csepreg, a Söpte és a Szarvaskend – e három csapattal lett teljes a megyei I. osztály mezőnye.

A bajnoki címért folytatott versenyfutás toronymagas favoritjának a Király tűnik – talán a Haladás, a CVSE, a Táplán nehezítheti meg a dolgát.

A megyei II. osztály északi csoportjában folytatja a megyei I.-ből kiesett Lukácsháza, a déli csoportban pedig az Egyházasrádóc. A megyei III.-ból két klub vállalta az osztályváltást a sárvári csoport bajnoka, a Kemenesmagasi és a második helyezett Boba. Így az északi csoport 15, míg a déli 14 csapatot vonultat fel.

Egy időre eltűnik a Vas megye futballtérképéről Sitke, Máriaújfalu, Pankasz és Rábahdvég – e klubok nem kezdik el az új szezont. Hosszabb-rövidebb szünet után ismét beadta viszont a nevezését a Nemesbőd, a Csörötnek, a Ják, a Mesteri és az Őrimagyarósd.

Így összesen 88 csapattal rajtol el a 2022/2023-as szezon. A pontvadászatot egyébként most szombaton és vasárnap a Megyei Magyar kupa első fordulója vezeti fel. A legtöbb osztályban pedig augusztus 13-14.-én kezdődik az ősz.

A megyei I. osztály névsora (16): Büki TK, Csepregi SE, Celldömölki VSE-Vulkánfürdő, Haladás VSE-Zanati SE, Jánosháza VSE, Király SE, Körmendi FC, Rábapatyi KSK, Sárvár FC, Söpte SE, Szarvaskend SE, Vasi Bádogos Kft. Táplán SE, Vasvár VSE, Vép VSE.

A megyei II. osztály névsora, északi csoport (15): Alsóújlak SC, Boba SE, Bozsoki SE, Conoil Mersevát, Elektromol Spari, Gencsapáti KSE, Gérce-Vásárosmiske KSE, Honvéd Sé SE, Kemenesalja FC, Pecöl SE, Schott Lukácsháza SE, Szeleste-Pósfa SE, Újperint SE, Uraiújfalu SE.

Déli csoport (14): Bajánsenye SE, Csákánydoroszlói KSE, Egyházasrádóci SE, Gyöngyöshermán-Szentkirály SE, Horváth Ranch Kft. Nádasd, Őriszentpéter SE, Petőfi SE Vasszécseny, Pinkavölgye-Felsőcsatári KSK, Rábatótfalui SE, Rum KSC, Szentpéterfai SE, Tanakajd TC, Telekes MEDOSZ SE, Tutitextil-Körmend VSE.

A megyei III. osztály névsora, szombathelyi csoport (14): Acsád-Meszlen SE, Balogunyom SE, Bucsui KSK, Cák SKSE, Gyöngyösfalu SE, Ják SZSE, Kőszegfalvi SE, Kőszegi Lóránt FC, Kőszegszerdahelyi SE, Nárai SK, Nemesbőd SE, Nemeskoltai KSK, Perenye SE, Toronyi KSK.

Körmendi csoport (15): Berki FC, Csörötnek KSK, FK Szakonyfalu, Gasztony KSE, Gersekarát SE, HSE Vasalja, Kondorfa SE, Magyarlaki SK, Magyarszecsőd SE, Nagyrákos SE, Oszkó-Győrvár TSE, Őrimagyarósd SE, Rábagyarmat KSK, Rábatótfalui SE-Szalafő FC, Rönöki SE.

Sárvári csoport (14): Mesteri FC, Hegyhát SE Sótony, Izsákfa, Jákfai SE, Keléd HKSZSE, Kenyeri Cserhát SE, Ostffyasszonyfa SE, Ölbő KSE, ÖTE Ikervár FC, Rábasömjéni TC, Répcevölgye SK Bő, Simaság SE, Sorkifalud-Gyanógeregye SK, Szergény SE.