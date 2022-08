A Haladás hazai, Csákvár elleni 1-1-es döntetlennel kezdte a szezont. Az első játékrészben gyengén futballozott a Hali, ám a második félidei játékra már lehet építeni. És arra is, hogy a vasiak nem adták fel és így a 92. percben sikerült egyenlíteniük. Vasárnapi ellenfelük, a Nyíregyháza erősebb csapat, ráadásul idegenben lépnek pályára a zöld-fehérek. Ergó: ezúttal jobb teljesítményre lesz szükség a pont, pontok begyűjtéséhez. A Nyíregyháza kerete – a Haliéhoz hasonlóan – alaposan átalakult a nyáron. Csakúgy mint a Haladáshoz, a Nyíregyházához is 15 játékos érkezett, viszont „csak” 12 távozott. Több, ismerős arcot is találhatunk a nyírségiek keretében, a korábban a Haladásban futballozó védő, Jánvári Gábor már évek óta a Nyírségben játszik, csakúgy mint a hórihorgas csatár, Novák Csanád.

Idén nyáron pedig újabb két, egykori Hali-játékost szerződtettek a piros-kékek. Artner Dávid a Haladástól, Myke Ramos pedig az MTK-tól érkezett. A Nyíregyháza keretében több, az NB I.-et is megjárt futballista található, így például a kapus Nagy Sándor, vagy a mezőnyjátékosok közül Szokol Zsolt, Papucsek Barna, Csősz Richárd, Baki Ákos, Deutsch Bence, Pantovic Nikola és Vass Richárd. A Nyíregyháza nyáron leigazolta a Pécs házi gólkirályát, Adamcsek Mátét is, ám a névsor ellenére 1-0-s győri vereséggel kezdett Feczkó Tamás együttese, amely – stadionja építése miatt – a tavalyi szezonban Balmazújvárosban, az ideiben viszont már az NB III.-as Sényő pályáján vívja hazai mérkőzéseit. Visszatérve az edzőre: Feczkó Tamást az első fordulóban reklamálásért kiállította a játékvezető, az MLSZ pedig négy bajnokiról eltiltotta a trénert. Így Feczkó vasárnap a Haladás ellen már nem ülhet le a kispadra.

– A héten mindennap edzettünk, a fiúk becsülettel dolgoztak, egy rossz szavam sem lehet rájuk – mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője. – Szombaton pedig délelőtt buszra szállunk, majd este már Tiszaújvárosban edzünk A Nyíregyháza hozzánk hasonlóan nagy átalakuláson ment keresztül, sok új játékost igazolt a nyáron. Masszív, fizikálisan erős, szervezett csapat lesz az ellenfelünk. Ám azért utazunk, hogy elhozzuk mindhárom pontot. Sajnos vannak sérültjeink, Mursits Roland, Csilus Tamás, Szijjártó Ármin, Rácz Barnabás és Vanja Zvekanov játékára nem számíthatok.

A forduló további programja. Vasárnap, 17.30: Csákvár–Siófok, Mosonmagyaróvár–Ajka, Dorog–Gyirmót, Szentlőrinc–MTK. 19.00: Kozármisleny–Tiszakécske, Budafok–Pécsi MFC, Békéscsaba–Kazincbarcika, ETO FC Győr–Szeged Csanád-Grosics Akadémia. Hétfő, 20.15 (Tv: M4 Sport): Diósgyőri VTK–Soroksár.