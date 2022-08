Múlt héten hétfőtől szombatig Ausztriában, a Tirolban található Hart am Zillertalban edzőtáborozott a Haladás-Viktória FC női NB I.-es labdarúgócsapata. Székely Tibor együttese festői helyen, de ami ennél is fontosabb: kiváló körülmények között készülhetett.

Igaz, mivel hazafelé 40 kilométetes dugóba kerültek a szombathelyiek, ezért elmaradt a Szlovéniába tervezett, Radomlje elleni felkészülési mérkőzésük. Ausztriába már elutaztak az új szerzemények is a csapattal, így Schildkraut Fruzsina, Dobó-Nagy Boglárka, Nagypál Noémi, Kránicz Katalin és Kis Anita is.

– Nagyon örültünk az edzőtábornak, köszönjük a lehetőséget a vezetőknek, most először tudtunk először elutazni összetartásra – mondta Székely Tibor, a Haladás-Viktória vezetőedzője. – Mivel jövő hétvégén kezdődik a bajnokság, intenzív hetet töltöttünk Tirolban. Csodálatos környezetben készültünk, a nyugalom szigete volt Hart am Zillertal. Reggelente hegyi futással kezdtünk, majd reggeli után edzés, aztán ebéd, délután megint edzés következett – nem unatkoztak a lányok. Délelőttönként taktikai és technikai, délután pedig erőnléti edzéseket tartottam. Csütörtökön csak egy tréningünk volt, délután csapatösszetartás gyanánt egy vízeséshez kirándultunk. Mondjuk mivel ehhez hegyet kellett mászni, itt is kellemesen elfáradtak a lányok... Az edzéseket több pályán is megtarthattuk, volt egy egykilométernyi sétára a hoteltől, két másik pedig négy-öt kilométerre. Remek volt a klíma, néha esett, néha sütött a nap, általában 22-25 fokoban tréningeztünk. Le a kalappal a lányok előtt, végig becsületesen dolgoztak. Mivel öt játékost igazoltunk, a csapatépítés szempontjából is fontos volt ez a hat nap. Megismertük az új futballistákat, úgy látom hasznos csapattagok lesznek, igyekeznek megvalósítani, amit kérek tőlük – jó úton járunk, építjük a jövő együttesét. Csak azt sajnálom, hogy hazafelé óriási dugóba kerültünk, emiatt elmaradt a szlovéniai felkészülési mérkőzésünk. De ezt leszámítva minden rendben volt.

A Haladás-Viktória szerdán ismét Ausztriába utazik, 18 órakor az osztrák első osztályú SK Wildcats vendégeként Krottendorfban vív felkészülési meccset.