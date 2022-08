A Haladás tavaly parádés szezont futott, idén pedig nem titkoltan a kupában és a bajnokságban is a címvédés a zöld fehérek célja.

– A felkészülésünk jól sikerült – összegzett Calvo Rodriguez Juan Ramon. – A betervezett munkát elvégeztük, négy edzőmeccset is játszottunk, fizikálisan készen állunk a bajnoki rajtra. Nagy örömömre a csapat gerince együtt maradt, így építhettünk az eddig tanultakra, az automatizmusokra. Sőt, a Veszprémből igazolt Rutai Balázs, és az Olaszországból szerződtetett brazil légiós, Arnon Santos Cassemiro érkezésével még erősödtünk is. Azon leszünk, hogy tovább fejlődjünk, még gyorsabb, még agresszívabb, még gólerősebb futsalt szeretnénk játszani – természetesen ügyelve a védekezésünkre is. Taktikailag is igyekszünk megújulni, szélesíteni a repertoárt. Ugyanis nehéz szezonra számítok, hiszen mindenki minket akar megverni. Úgy gondolom, hogy a Berettyóújfalu, a Veszprém, a Kecskemét, az Újpest és a Debrecen is jó erőt képvisel – közülük bárki lehet a legfőbb riválisunk a bajnoki címért folytatott versenyfutásban. Sipos már felépült a sérüléséből, az elmúlt napokban teljes értékű munkát végzett. Rutai is dolgozik becsülettel, lassan maga mögött hagyja a sérülését, de még nincs százszázalékos állapotban, már csak kis idő kell neki, amíg ismét bevethető lesz. Alaszticsra viszont egy ideig még nem számíthatunk, ugyanis nincs rendben a válla.

– A Kecskemét jó csapat, ismerjük jól, hiszem a felkészülési időszakban két edzőmeccset is játszottunk vele – tért át a soros ellenfélre Juanra mester. – Az első összecsapást 7-3-ra megnyertük, de akkor talán az utazás fáradalmai megviselték ellenfelünket. A második meccs már szorosan alakult, 4-4-es eredménnyel zárult. A Kecskemét kemény, agresszív csapat, a játékosai nem félnek a párharcoktól, az ütközésektől. Minőségben is rendben van, hiszen felvonultat képzett légióst és válogatott magyar játékost. Évről évre fejlődik. Ráadásul ezúttal nyomás nélkül, felszabadultan futballozhat – hiszen a papírforma a mi sikerünket ígéri. Ettől függetlenül szeretnénk győzelemmel nyitni a szezont – és a hazai pályán természetesen nem is lehet más a célunk, mint hogy kiszolgáljuk szurkolótáborunkat. Tudom, hogy nehéz meccs vár ránk, de okkal vagyok bizakodó!

Érdemes tudni, hogy a tavalyi 10 helyett idén már 12 csapat harcolt az NB I.-ben. A létszám nőtt, a lebonyolítás viszont nem változott: az alapszakasz után az első hat a felsőházban, a második hat az alsóházban folytatja.