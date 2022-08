Sárvár FC (I.)–Nyergesújfalu SE (I.) 1-5 (0-3). Sárvár, 120 néző, vezette: Kocsis A.

Sárvár: Viganó – Fülöp, Czirók, Takács, Tokaji (Németh B.), Szakos (Toldi), Fider, Szabó M. (Sinka), Németh Á., Binder (Károlyi), Szemes. Edző: Nagy Dániel.

Nyergesújfalu: Borsiczki (Karádi) – Kozák, Cseh, Hajnal (Pálfi), Vass, Vida (Jakobi), Farkas Á., Mann, Balogh A., Takács (Simon), Manga (Antal). Edző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Takács, ill. Vass (2), Vida, Hajnal, Binder (öngól).

A hazai csapat bátran helyzetekkel nyitott, mégis a vendégek találtak kapuba - ugyanis jól működött a kontrajátéka, szinte minden támadását góllal zárta az első félidőben. Fordulás után is jól harcolt a Sárvár, de nem bírt szervezett ellenfelével, ezen a napon semmi nem akart összejönni. Megérdemelten győzött a vendég.

Király SE (I.)–Practical VLS Veszprém (III.) 2-0 (1-0). Szombathely, 150 néző, vezette: Horváth M.

Király: Király – Takács, Kudron (Velekei), Reseterits, Németh G. (Kovács A.), Kiss K., Horváth A., Halmosi, Csákvári, Vigh, Schimmer. Edző: Hegyi László.

Veszprém: Bonnyai – Balogh M., Dobsa, Ulbert (Molnár B.), Végh, Gálfi, Iszlai, Varga M., Sarok (Kovács D.), Horváth H. (Dömötör), Bakos (Krebsz). Edző: Pető Tamás.

Gólszerzők: Halmosi, Velekei.

Az esélyesebb vendég ragadta magához az irányítást, de kis idő múlva felvette a tempót a Király, kiegyenlített meccset láthattak a szurkolók, sőt a házigazda megszerezte a vezetést. Fordulás után nagyobb nyomást helyezett a vendéglátóra a Veszprém, de a Király szervezete védekezett, remekül kontrázott - és az egyik kontra után növelte az előnyét, eldöntve ezzel az összecsapás sorsát. A Király a forduló egyik meglepetését szolgáltatta: búcsúztatta az NB III. nyugati csoportjának tavalyi bronzérmesét.

Rábapatyi KSK (I.) –Komárom VSE (NB III.) 1-3 (1-1). Rábapaty, 150 néző, vezette: Molnár R.

Rábapaty: Király – Csonka, Meicz (Varga), Horváth K., Dugovics, Tóth (Gosztolya), Manganelli, Csupor, Balhási (Bakonyi), Piros (Horváth G.), Könczöl. Edző: Marton Róbert.

Komárom: Belányi – Peszmeg, Simigla, Juhász (Gelencsér R.), Jóna, Szecsődi, Gelencsér Gy. (Pulai), Vincze (Nagy Z.), Horváth (Nagy T.), Nagy L. (Tóth), Katona. Edző: Nagy Gábor.

Gólszerzők: Dugovics , ill. Szecsődi, Jóna, Nagy Z.

Jól kezdett a házigazda, és a folytatásban is jól futballozott, teljesen megérdemelten szerzett vezetést. A vendég azonban szinte a semmiből egyenlített. A második félidő is kiegyenlített játékost hozott, azonban a Komárom minden hazai megingást büntetett, előbb egy szerencsés gólt szerzett, majd a hajrában 11-esből is betalált, így 3-1-re nyert. A hazai együttes alaposan megnehezítette esélyesebb ellenfele dolgát, a jobb helyzetkihasználás és talán a szerencse döntött a Komárom javára.

Tutitextil-Körmend VSE (II.)–Zsámbék (NB III.) 0-8 (0-3). Körmend-Horvátnádalja, 100 néző, vezette: Juhász B.

Körmend VSE: KECSKÉS – Horváth Á. (Takács), Tóth (Németh), Simon, Meixner (Horváth A.), Szatmáry, Petrovics, Kazinczki G., Horváth A. (Horváth D.), Kazinczki B., Szabó (Papp). Edző: Kutasi Tibor.

Zsámbék: Tímár – György (Homoki), Sugár (Orosházi), Áprily, Kerék, Tolnay, Barlangi (Sárközi), Csóri (Haupt), Csabafi, Tóth (Mártonfi), Marticsek. Edző: Szamosszegi Gábor.

Gólszerzők: Kerék (4), Haupt (2), Csóri, Sárközi.

Az első félidőben még jól tartotta magát a házigazda. Fordulás után azonban kijött a két csapat közötti különbség, a gyorsan futballozó, sokat futó NB III.-as vendég ilyen arányban is megérdemelten nyert.