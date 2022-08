Noha a felkészülési mérkőzések jól sikerültek – és a játék is biztató volt – a Csákvár (1-1) elleni szezonnyitó bajnokin a győzelem és a jó teljesítmény is elmaradt. Igaz, nem könnyű úgy futballozni, ha egy csapat hazai pályán már a harmadik percben szerencsétlen gólt kap. A peches találat megfogta a Haladást, egy félidő kellett, mire rendezték soraikat a zöld-fehérek. Az első 45 percben gyenge futballal rukkolt elő a Hali. Szünet után a jól sikerült cserék lökést adtak a vasiak játékának, a csákváriak ekkor az idő húzására és előnyük megtartására törekedtek. A szombathelyiek nagy rohamokat vezettek és a csereként beállt Lencse László a 92. percben kiegyenlített.

– Hideghuzannyal kezdődött a mérkőzés, a Csákvár első kapuralövéséből megszerezte a vezetést – mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője. – Majd adtunk egy félidőnyi ajándékot az ellenfélnek. Hazai pályán így nem kezdhetünk, ha a céljainkat el akarjuk érni. A második félidőben a cserék után feljavult a játékunk, nyomás alatt tartottuk az ellenfél kapuját – megmutattuk, igenis képesek vagyunk jó játékra. A közönség is mellénk állt, köszönjük a buzdítást.

– Megzavart minket a korai gól, de nyilván nem szabadott volna, hogy így játsszunk – jelezte Lencse László. – A második félidőben a cserék megváltoztatták a játék képét, jól szálltak be, gyorsabb lett a futballunk, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. A 92. percben láttam, hogy a kapus rosszul helyezkedik, ezért megcéloztam a rövid sarkot – sikerült. Egyikünk sem elégedett az egy ponttal és nem is mondhatjuk, hogy jó volt a meccs, de első találkozónak elmegy. Viszont az is biztos, hogy a folytatásban ennél több kell.

Az NB II. további eredményei: Siófok–DVTK 1-0, Gyirmót–Szentlőrinc 4-0, Tiszakécske–Mosonmagyaróvár 1-0, Soroksár–Kozármisleny 3-1, Kazincbarcika–Dorog 2-0, Pécs–Békéscsaba 1-0, Ajka–Budafok 3-0, ETO–Nyíregyháza 1-0.