Észak

Újperint–Uraiújfalu 0-0. Szombathely, vezette: Erős B.

Újperint: Szlámer – Kovács Zs. (Fábián), Jagodits, Baranyai (Takács), Hujber, Egyed, Péter (Szabó Z.), Hegedűs, Márk (Ligeti), Kiss Á., Nyári.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gallen (Simon), Szabó B., Németh Z. (Gönczöl), Pungor, Németh B., Kovács G., Kollárits, Keszei, Agg.



Schott Lukácsháza–Elektromol Spari 4-1 (2-0). Lukácsháza, v.: Kedves R.

Lukácsháza: Bán – SZENTKÚTI, OSZTROSICS, Takács (Németh N.), Gombás, SZŰCS, Csuka, Rozmán (Horváth Sz.), László (Németh B.), Bősze (Bolfán), Tóth D. (Kovács Zs.).

Spari: PUNGOR – Dienes, Tóth A., Pulai, Jónás (Sipos), Schmidt, Varsányi, Láda, Fülöp, Bolfán, MAJTÉNYI.

Gólszerzők: Osztrosits, Szentkúti, Tóth D., Rozmán, ill. Pulai.

Kiállítva: Tóth A. (48., Spari).

Jól előkészített pályán, nagy szélben játszottak a csapatok. A védekezésre berendezkedett, majdnem egy félidőt emberhátrányban játszó vendég erejéből csak a szépítésre futotta egy szerencsés góllal az utolsó percekben. A hazai csapat végig uralta a mérkőzést. Lendületesen, kapura veszélyesen futballozott és megérdemelt győzelmet aratott. A hazai csapat a győzelmet játékosának Horváth Szilárdnak, és családjának ajánlja



Gérce-Vásárosmiske–Sé Honvéd 1-0 (0-0). Gérce, vezette: Busi L.

Gérce: Fehér – Komáromi, Máthé, László, Lőrincz, Mórocz (Sebestyén), Major, Nunkovics (Lakatos), Kovács T., Csonka, Kiss L.

Sé: Földi – Kiss Mi., Séfer, Hancz (Kiss Márton Balázs), Kovács K., Werderits, Muzsai (Rada), Halmos, Nemes, Kiss Má. (Sümegi), Uri.

Gólszerző: Kiss L.

Kiállítva: Séfer (86., Sé).

Kiélezett, hatalmas küzdelmet hozott a két csapat összecsapása. A második félidőben a hazaiak mindent egy lapra feltéve, nagy erőket mozgósítva futballoztak, és végül megérdemelten nyertek a jól játszó Sé ellen. A hazai csapat a győzelmét a súlyosan megsérült Nunkovics Csaba mielőbbi felgyógyuláshoz ajánlja. A Gérce minden játékosa jó teljesitményt nyújtott.



Gencsapáti–Szeleste-Pósfa 1-0 (0-0). Gencsapáti, vezette: Polgár T.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Soldatenko (Varga R.), Dancs, Bokor (Szigetvári), Tóth B. (Petrőczi), Sulyok (Kovács G.), Egyed, Roshko, Lőrincz, Janek, Fülöp.

Szeleste: Szentgyörgyvári – Nardai, Maráczi, Fülöp, Pethő (Szele), Riba, Molnár G., Horváth R., Kovács T. (Szabó B.), Kovács R. (Horváth D.), Földi.

Gólszerző: Kovács G.

Kiállítva: Kovács G. (77.), ill. Földi (37.).

A múlt heti vereség után nagyon akarta a győzelmet a hazai csapat – ez a görcsösség rányomta a bélyegét a játékára. De végül nagy küzdelemben, összeségében megérdemelten gyűrte le jól futballozó ellenfelét.



Kemenesmagasi–Boba 2-1 (1-0). Kemenesmagasi, vezette: Talabér N.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Poós, Molnár Zs., Horváth T., Király, Kerekes, Palotai Á., Takács (Princzes), Bándoli (Solymos, Fülöp), Sebestyén (Berghoffer), Molnár T.

Boba: Fábián – Balogh Mi., Magyar, Pityer, Kovács R. (Papp M., Szigeti), Fodor (Fehér), Szabó J., Dákai, Kóbor (Medve), Dénes, Kozári (Balogh Ma.).

Gólszerzők: Palotai Á., Molnár T., ill. Kóbor.



Alsóújlak–Kemenesalja 0-0. Alsóújlak, vezette: Magyar Gy.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Varga K., Toldi (Ódor), Varga Á., Varga N., Káldi M., Vasas (Papp A.), Gampel Dá., Tóth Á. (Káldi I.), Varga R.

Kemenesalja: Bakos – Iván (Horváth Á.), Belegrai, Szakál, Őri, Géczi, Czöndör, Kolompár (Fülöp), Erdélyi, Varga R., Ölbei.

A hazai csapat végigtámadta a meccset, ám kihagyta a helyzeteit. A vendég védekezésre rendezkedett be, sok faulttal tördelte a játékot – végül elérte a célját, elvitte az egy pontot.

Bozsok–Pecöl 3-1 (1-1). Bozsok, vezette: Horváth P.

Bozsok: Szenteleki Á. – Bigner, Kratochwill, Nagy Zs. (Iker), Pál (Kovács P.), Dévényi, Dobány Patrick (Szenteleki B.), Szalai (Németh O.), Tompek, Kiss M., Marti (Kaposi).

Pecöl: Kollarics – Kurucz Ki. (Németh I.), Szemes Z., Gyürü, Farkas E., Kiss B., Hóbor, Seper (Szemes B.), Joó, Bori, Balázs (Boncz).

Gólszerzők: Nagy Zs., Pál, Szalai, ill. Joó.

Korán vezetést szerzett a hazai csapat, majd egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán. Sőt, egy védelmi megingást kihasználva egyenlíteni tudtak a vendégek. Aztán a bozsokiak a második fèlidőben – a cseréknek is köszönhetően – lendületbe jöttek, végül megérdemelten nyertek a jó erőkből álló Pecöl ellen.

A 3. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Kemenesalja–Kemenesmagasi, Boba–Újperint. Vasárnap, 17.30: Pecöl–Alsóújlak, Uraiújfalu–Gencsapáti, Szeleste–Gérce, Sé–Lukácsháza, Spari–Mersevát.

Dél

Szentpéterfa–Bajánsenye 1-2 (0-0). Szentpéterfa, 150 néző, vezette: Németh T.

Szentpéterfa: Sákovits – Hoós Á., Udvardi, Török R., Skrapits D. (Török A.), Garger, Gaál R., Hoós B., Wágner R., Wágner K., Skrapits I.

Bajánsenye: Kalamár – Bagó, Bacsák, Horváth B., Horváth M., Kosár, Fábián, Kovács I. (Koltai), Stunya, Propszt, Horváth Z. (Koczor).

Gólszerzők: Stunya (öngól), ill. Kosár, Koczor.

A hazai csapat végigtámadta a meccset, a játék képe, a helyzetek száma alapján gólokkal kellett volna nyernie, ám a gyenge helyzetkihasználás megbosszulta magát. A szerencsés vendég egy pontért érkezett, de végül mind a hármat begyűjtötte.

Pinkavölgye-Felsőcsatár–Rum 3-1 (2-1). Felsőcsatár, vezette: Kondor T.

Felsőcsatár: Sásdi – Pehr, Horváth L., Vajda, Krancz, Kopácsi, Schmalzl (Krajczár), Böhm, Cseri, Hábetler, Cobzaru (Windisch).

Rum: Major – Székely, Gyurkó B., Gyurkó A., Bíró, Kovács-Braun, Kovács B., Koronczai, Rosta, Kalmár, Horváth Á.

Gólszerzők: Schmalzl, Pehr, Cseri, ill. Horváth Á.

Kiállítva: Cseri (80.), ill. Gyurkó A. (80.).

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Tutitextil-Körmend VSE 4-6 (2-3). Szombathely, vezette: Sebesi P.

Gyöngyöshermán: Szabó B. – Séfer, Bihun, Kis Z., Hegedűs (Ligeti), Kis L. (Balázs), Kovács D., Dénes, Kopácsi, Németh P. (Horváth Á.), Bakos.

Körmend: Bohus – Papp P., Horváth Á. (Horváth Dániel), Tóth M. (Kiss B.), Simon (Németh Sz.), Horváth Dávid, Petrovics, Horváth A., Kazinczki, Vilics, Szabó P. (Szatmáry).

Gólszerzők: Kopácsi (2), Bihun, Séfer, ill. Szatmáry (2), Simon (2), Kiss B., Horváth A.

Izgalmas mérkőzésre lehetett számítani, hiszen a tavalyi bajnok érkezett Gyöngyöshermánba – potyogtak is a gólok. Kiegyenlített, sportszerű csatát láthattak a nézők, a három pontot a szerencsésebb Körmend vihette haza.

Tanakajd–Őriszentpéter 5-3 (0-2). Tanakajd, vezette: Elek T.

Tanakajd: Marcz L. – Gombkötő (Orsós), Kölkedi, Marcz G., Pál, Filakovszky, Marcz M. (Fülöp), Könczöl B. (Szalai), Preiczer, Varga M. (Hankó), Kiricsi (Könczöl Sz.).

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Kósa, Németh A., Sály, Szabó S. (Kaszás), Horváth L., Szalai, Tamaskó, Mihály, Szép.

Gólszerzők: Kölkedi (2), Szalai, Marcz G., Orsós, ill. Sály, Mihály, Kósa.

Kiállítva: Tamaskó (38., Őriszentpéter).

A múlt héten mutatott jó játék miatt, a szeles időjárás ellenére is sok hazai szurkoló buzdította a Tanakajdot – és várta a jó folytatást. Ám a vendég meglepte a hazaiakat, már az első percben vezetést szerzett, majd a 15. percben megduplázta előnyét. Végül 0-2-es állásnál vonulak pihenőre a csapatok. A második félidőre mintha más hazai csapat jött volna ki a pályára: hat perc alatt megfordította az eredményt a Tanakajd. És a folytatásban is nagyon akart, szépen is játszott, újabb két gólt rúgott – így biztosan verte lelkes ellenfelét.

Rábatótfalu–Egyházasrádóc 1-0 (0-0). Szentgotthárd-Rábatótfalu, v: Horváth B.

Rábatótfalu: Bánfi-Nagy – Csákvári, Domján, Sütő, Szakács, Düh, Kovács Á. (Falb), Keresztúri (Papp V.), Könye (Lovenyák), Anderkó (Erős), Náricza.

Egyházasrádóc: Bali – Merőtei T., Németh Martin, Merőtei G. (Németh G.), Krajczár (Varga Gy.), Bányik, Németh Marcell, Mészáros, Varga Do. (Varga Dá.), Filipovits, Varga M. (Varga Z.).

Gólszerző: Domján.

Kiállítva: Varga Gy. (89., Egyházasrádóc), Varga Dá. (88., Egyházasrádóc).

Vasszécseny–Horváth Ranch Kft. Nádasd 0-3 (0-2). Vasszécseny, v.: Héra Cs.

Vasszécseny: Székely – Maczek (Kalmár), Virág, Viszked B., Katona, Viszked P. (Papp I.), Németh Zs., Pungor, Jéri, Boda (Zsolnai, Szakács), Vadász.

Nádasd: Rejtli – Pálmai, Péter (Kalamár), Meskó M., Varga M., Németh Bo., Mesics (Meskó E.), Kovács K. (Németh Be.), Balogh B., Meskó Á., Gerencsér.

Gólszerzők: Meskó M. (2), Meskó E.

Kiállítva: Viszked B. (80., Vasszécseny).

A jobb erőt képviselő vendég megérdemelten nyert a lelkesen küzdő házigazda ellen.

Csákánydoroszló–Telekes Medosz 8-2 (2-1). Csákánydoroszló, v.: Monostori I.

Csákánydoroszló: Tóth B. – Dedics (Major), Makai (Pesti), Pandur, Márton (Németh M.), Albert, Török, Sárközi (Dihen), Sáfár, Takács, Könye Balla (Biczó).

Telekes: Blaskovics – Dézsi, Németh T. (Vincze), Németh M., Kónya Sz. (Herczeg), Görcsi P. (Tóth N.), Czövek (Szakter), Osvald, Kónya M., Csizmadia, Görcsi D.

Gólszerzők: Makai (3), Pandur, Németh M., Albert, Sárközi, Dedics, ill. Németh M., Kónya Sz.

Az első félidőben még tartotta magát a lelkes vendég, fordulás után viszont kijött a különbség, ilyen arányban is megérdemelten nyert a hazai alakulat. A csákányi csapatban mindenki jól teljesített.

A 3. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Körmend–Felsőcsatár, Bajánsenye–Telekes. Vasárnap, 17.30: Nádasd–Rábatótfalu, Egyházasrádóc–Tanakajd, Őriszentpéter–Gyöngyöshermán, Rum–Szentpéterfa, Csákánydoroszló–Vasszécseny.

Magyar Kupa

Szerdán folytatódik a megyei Magyar Kupa, 18 órakor kezdődnek a meccsek. Döntetlennél az alacsonyabb osztályú gárda jut tovább.

