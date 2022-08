Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–NEKA 28-25 (15-12). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 100 néző, felkészülési kézilabda-mérkőzés, vezette: Korolovszki J., Lábadi J.

SZKKA: Balog – Kiskartali 1, Raicevic 1, Pődör R. 10, Szmolek 5, Kulcsár 4, Horváh A. 2. Csere: Christe, Fritz (kapusok), Varga N. 2, Szendrei, Győri, Balogh P. 1, Biró, Tanaskovic 2. Edző: Pődör Zoltán.

A mögöttünk hagyott hosszú hetek izzadságos felkészülési munkájának az NB I.-es NEKA elleni utolsó felkészülési meccsen kellett megmutatatkoznia. Heves iramban, amolyan bajnoki ritmusban feszült egymásnak az SZKKA és a vendég alakulat az Egyetemi Sportcsarnokban. Raicevic góljával hamar vezetést szerzett a házigazda, majd Balog nagy pillanatai köveztek. A szombathelyiek portása útját állta Molnár és Varga lövéseinek is. Kiskartali révén már kettővel ment a Pődör-csapat. Hellermann talált be először vendég oldalon, majd Szabónak sikerült egalizálnia. Az apró hazai rövidzárlat után gyorsan magához tért a Szombathely, amely a következő percekben háromgólosra növelte előnyét (6-3). A hullámzóan alakuló első félidőben 7-4-nél, majd 9-6-nál is egy gólnyira zárkózott a balatonboglári gárda. A sorminta nem változott, egy valami viszont változatlan maradt: az SZKKA magabiztosan uralta a meccset a gyengén játszó NEKA ellen. Szünetre újfent három gól volt a felek között.