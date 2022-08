Haladás VSE - Zanati SE–Sárvár FC 11–1 (7–0).

Szombathely, 100 néző, vezette.: Héra Cs.

Haladás: Horváth B. (Kamondi) – Buzás (Simon), Szőts (Hende), Varga Cs. (Koósz), Kovács B., Pap (Németh G.), Ferencz, Szenczi, Tóth M., Péter, Sály. Edző: Szenczi Imre

Sárvár: Viganó (Dénes) – Toldi, Németh Á. (Németh B.), Fülöp, Sinka, Szemes, Takács (Károlyi), Fider, Czirók (Szakos), Tokaji, Taródi (Szabó M.). Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Ferencz (5), Pap (2), Szenczi (2), Tóth M., Buzás, ill. Tokaji.

Álmosan, totyogósan kezdett a házigazda, de az ivószünetre így is kétgólos előnnyel mehetett. Mindkét találat átlövésből született. Ezután igazi örömfoci kezdődött, amivel óriási előnyre tett szert a hazai csapat a szünetig. A félidőben több cserét is végrehajtott a Haladás, jöhettek a fiatalok, és azok akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. A 67. percben Koósz Raul személyében egy újabb újoncot is avattak. Ebben a játékrészben kevesebb gólt rúgott a Haladás, bár a lehetőségei voltak rá. Ezúttal egy meggyengült bajnokcsapatot látott vendégül a Haladás, egy fikarcnyi esélyt sem adott a vendégeknek a pontszerzésre. Az első húsz percet leszámítva kitűnő egyéni és nagyszerű csapat teljesítményt nyújtottak a hazai együttes tagjai. Ferencz Zoltán pedig extra teljesítménnyel, és öt szenzációs góljával a mezőny fölé nőtt.

CVSE-Vulkánfürdő–Répcelaki SE 0–1 (0–0).

Celldömölk, 150 néző, v.: Horváth P.

CVSE: Hujbert – Marsai Mi. (Berecz), Enyingi, Marsai Má., Gorácz, Keszei T., Horváth E. (Tóth D.), Galovich, Czöndör, Keszei R., Németh J. Edző: Kovács Balázs

Répcelak: Rózsa – Vass, Tóth D., Baranyai, Kovács Z., Ódor, Sipos, Rácz, Gaál, Tarcsay, Tar (De Paula). Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Gólszerző: Vass.

Kiállítva: Enyingi (83., CVSE-Vulkánfürdő).

Mindkét csapat sok játékosát nélkülözte a mérkőzésen, talán ezért, talán a nagy páratartalom miatt nem volt minőségi játék az első félidőben, főleg hazai oldalon. A második játékrészben megpróbált változtatni mentalitásán a celldömölki gárda, kicsit fel is pörgött, de hatékony igazából nem tudott lenni. Nagyon messze volt múlt heti teljesítményétől a CVSE, a vendégcsapat pedig kivárt a második félidőben, és egyetlen lehetőségét gólra váltotta, így sikerült megszereznie a három pontot a fordulóban.

Szentgotthárdi VSE–Vasi Bádogos Kft. Táplán SE 0–0.

Szentgotthárd, 230 néző, v.: Mónos J.

Szentgotthárd: Kapui – Takács (Holecz), Osvald (László), Sipos B., Nagy O., Dancsecz, Laczó, Bedi, Sulics, Sipos G., Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Táplán: Gyécsek – Szakasics, Vidák, Mercs, Farkas G., Németh B., Polyák (Gyurcsányi), Huszár (Polgár), Manganelli, Rosner, Markó (Dala). Edző: Borbás János

Küzdelmes meccset játszottak egymással a felek, mindkét csapat dolgozott ki helyzeteket, de a kapusokon nem lehetett kifogni, így döntetlennel ért véget a találkozó.

Söpte SE–Büki TK 5–1 (3–1).

Söpte, 150 néző, v.: Ódor Á.

Söpte: Gáspár – Kovács E., RÓMER (Horváth B.), Németh M. (Molnár Cs.), Mester (Kovács G.), HUJBER (Imre), Kondákor (Fogl), Koronczai, VÁMOS, Varga A., Koszokovits. Edző: Lengyel Miklós

Bük: Viczmándi – Fehér, Wágner, Vamper (Kiss B.), Bősze, Farkas B., Sárdy, Szabó A., Kiss R., Györe (Buti), Kocsis. Edző: Enzsöl Gábor

Gólszerzők: Hujber (2), Vámos, Mester, Rómer, ill. Bősze.

Kiállítva: Fehér (70., Büki TK).

Nagy szélben csaptak össze egymással a felek. A vendégcsapat jutott előnyhöz, de néhány perc múlva egalizált a házigazda, majd a vezetést is átvette. Innentől egyoldalú lett a játék, simán hozta a találkozót, és otthon tartotta a három pontot a Söpte.