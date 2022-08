Észak

Kemenesalja–Kemenesmagasi 1-6 (0-3). Vönöck, vezette: Vass I.

Kemenesalja: Döbrönte – Belegrai, Szakál (Horváth Á.), Őri (Veszprémi), Fülöp (Czöndör), Géczi, Vajda, Smidéliusz B., Erdélyi, Varga R., Ölbei.

Kemenesmagasi: Papp Á. – Poós, Molnár Zs., Horváth T. (Kosztolánczi), Solymos (Palotai L.), Király A., Palotai Á., Princzes, Takács, Sebestyén (Fülöp), Molnár T.

Gól: Czöndör, ill. Horváth T. (2), Molnár T. (2), Palotai L., Takács.

A vendégek győzelme megérdemelt, de a különbség azért túlzott – gyenge napot fogott ki a házigazda.

Boba–Újperint 1-0 (0-0). Boba, v.: Horváth P.

Boba: László – Balogh M. (Fehér), Pityer (Szigeti), Fodor, Sütő, Kozári, Szabó J., Dákai, Papp M., Kóbor (Heim), Dénes (Magyar).

Újperint: Tanai – Kovács Zs., Hazafi (Takács), Péter (Ligeti), Nyári, Hegedűs, Egyed, Horváth M. (Rudolf), Sásdi, Kiss Á. (Bráder), Török.

Gól: Heim.

Két hasonló képességű csapat játszott, végül a győzelmet jobban akaró hazai alakulat gyűjtötte be a győzelmet.

Pecöl–Alsóújlak 1-1 (1-0). Pecöl, v.: Monostori I.

Pecöl: Kollarics – Kiss B., Kurucz Ki., Szemes Z. (Horváth B.), Kurucz Ke., Gyürü, Farkas E., Bori (Pálfi), Hóbor (Boncz), Joó, Balázs (Oszkó).

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do. (Toldi), Tóth Á. (Káldi M.), Varga K., Pados (Papp A.), Varga Á., Varga N., Vasas (Nagy Z.), Gampel Dá., Ország (Káldi I.), Varga R.

Gól.: Gyürü, ill. Varga R. Kiállítva: Káldi M. (72., Alsóújlak).

Uraiújfalu–Gencsapáti 2-2 (1-0). Uraiújfalu, v.: Talabér N.

Uraiújfalu: Pungor I. – Szabó M., Gallen (Gáspár), Szabó B., Kollárits (Simon), Németh Z., Pungor Sz., Kovács G., Keszei, Agg, Németh B.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Jónás (Szigetvári), Varga R. (Sulyok), Soldatenko, Dancs (Skrapits), Fülöp, Bokor, Tóth B. (Egyed), Roshko, Lőrincz, Janek.

Gól.: Gáspár, Keszei, ill. Bokor, Lőrincz.

Kiállítva: Németh Z. (73., Uraiújfalu).

A mérkőzés elején a hazai csapat gyorsan vezetést szerzett. A továbbiakban a jó erőkből álló vendég nagy erőket mozgósított a gólszerzésre, de a hazaiak előnyével zárult az első játékrész. A második félidőben a vendégek egy 11-es góllal és egy szerencsés találattal előnyhöz jutottak. A mérkőzés hátralévő idejében a tíz főre fogyatkozó hazai csapat nagyot küzdve kiegyenlített, és kis szerencsével a győzelmet is meg szerezhette volna. De a döntetlen igazságosnak mondható.

Szeleste-Pósfa–Gérce-Vásárosmiske 2-2 (0-1). Szeleste, 100 néző, v.: Szabó I. Z.

Szeleste: Szentgyörgyvári – Nardai, Fülöp, Pethő (Horváth D.), Riba, Molnár G. (Horváth L.), Tóth B., Szabó B., Kovács T. (Fehér), Kovács R. (Németh B.), Horváth R.

Gérce: Fehér – Komáromi (Ódor), Lakatos, László, Lőrincz (Soós), Pethő, Lerik, Mórocz, Major, Kovács T., Csonka.

Gól: Horváth R., Szabó B., ill. Pethő, Kovács T.

Kiállítva: László (92., Gérce).

Jó iramú mérkőzést játszott a két csapat. A vendégek gyors csatáraik révén veszélyeztettek, gólokat szereztek, de a Szeleste sem hagyta magát, kétszer is egyenlíteni tudott. A döntetlen igazságos.

Sé Honvéd–Schott Lukácsháza 2-3 (1-2). Sé, 150 néző, v.: Polgár T.

Sé: Földi – Kiss Márton Balázs (Rada), Szalay, Tóth F., Werderits, Muzsai (Kovács T.), Nemes, Fichtacher, Soós (Kiss Mi.), Kiss Má., Sümegi (Halmos).

Lukácsháza: Bán – Osztrosits (Horváth M.), Gombás, Németh B. (Kovács Zs.), Léhmann (Bolfán), Szűcs, Csuka, Rozmán (Lévai), László, Bősze, Tóth D. (Horváth K.).

Gól: Kiss Márton Balázs, Kiss Má., ill. Rozmán, László, Tóth D.

Kiállítva: Fichtacher (73., Sé Honvéd).

A vendégek igazolták jó hírüket, magabiztosan kezdtek, gyors egymásutánban kétszer is betaláltak. Óriási iramot diktált a vendég, amit a hazaiak is felvettek és egy nagyszerű támadás után szépítettek. A második félidőben folytatódott az öldöklő tempó, mindkét kapu alatt alakultak ki ígéretes helyzetek. Aztán a vendégek egy szerencsés góllal növelték előnyüket, amire a vendéglátó egy szép góllal gyorsan válaszolt. Ezután a Lukácsháza végleg eldönthette volna a találkozót, de helyzeteit kihagyta, míg a hazaiaknak is volt lehetőségük az egyenlítésre, de a helyzetkihasználással szintén hadilábon álltak. Egy végig nagy iramú, nyílt találkozón született meg a minimális, megérdemelt vendégsiker – de a séieknek volt esélyük a pontszerzésre.

Elektromol Spari–Conoil Mersevát 7-1 (0-1). Szombathely, 70 néző, v.: Magyar Gy.

Spari: Pungor – Bolfán, Pulai, Jónás, Barbalits (Papp T.), Schmidt, Varsányi, Kovács A. (Sipos), Láda, Horváth N., Majtényi.

Mersevát: Patyi – Piri (Orbán Gy.), Gönye, Dénes, Csite (Rába), Fülöp, Nagy Á., Csótár (Takács M.), Balogh P., Takács B., Döbröntei (Orbán B.).

Gól: Pulai (3), Varsányi (2), Majtényi, Láda, ill. Gönye.

A Mersevát kezdett jobban, a félidő végére vezetést is szerzett .A màsodik félidőre viszont a Spari nagyon elkapta a fonalat, jó játékot produkálva magabiztos győzelmet aratott az első fèlidöben jól focizó Mersevát ellen. A Spariban mindenki jó teljesített. .

A 4. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Lukácsháza–Szeleste. Vasárnap, 16.30: Mersevát–Sé, Gérce–Uraiújfalu, Gencsapáti–Boba, Újperint–Kemenesalja, Kemenesmagasi–Pecöl, Alsóújlak–Bozsok.

Dél

Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgye-Felsőcsatár 1-0 (1-0). Körmend-Horvátnádalja, vezette: Kondor T.

Körmend: Bérdi – Horváth D. (Szabó P.), Papp P., Horváth Á., Tóth M., Meixner, Szatmáry, Petrovics, Kiss B. (Németh Sz.), Horváth A., Kazinczki B.

Felsőcsatár: Sásdi – Horváth L., Vajda (Windisch), Cobzaru, Krancz, Kopácsi, Schmalzl (Krajczár), Pehr, Böhm, Hábetler, Simon.

Gól: Szatmáry.

Kiállítva: Simon (58., Felsőcsatár).

A sok hiányzóját nélkülöző hazai csapat biztosan nyert – az eredmény hízelgő a vendégekre nézve.