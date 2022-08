Sipos Zoltán a Szolnok házi gólkirályaként szerződött nyáron Szombathelyre. A 21 éves futballista a vasárnapi, ETO elleni meccs 45+1. percében 24 méterről szabadrúgásból lőtte ki a bal felső sarkot – ezzel kialakítva a 2-1-es végeredményt.

–Nagyon nehéz meccset játszottunk, ami emeli a három pont értékét – tudtuk meg Sipos Zoltántól. – Felkészültünk a Győrből, mind védekezésben, mind támadásban végrehajtottuk azokat a feladatokat, amelyeket a szakmai stáb kért tőlünk. Az első félidőben több lehetőségünk is volt, két gólt is lőttünk. Külön öröm, hogy ezeket pontrúgások után szereztük, hiszen az ilyen nehéz összecsapásokat így is lehet dönteni. Annak is örülök, hogy betartottuk a taktikát, ellenfelünknek a tizenhatoson belül nem is igen akadt komoly lehetősége. Ilyen csapatvédekezés mellett könnyebb gólokat is szerezni. Nagyon örülök, hogy a győztes gólt én lőttem és nagyon remélem, hogy még több, ilyen kicsit szerencsés találatot szerzek majd. A gólom? Éreztem, hogy a bíró a szabadrúgás után lefújja a félidőt, így 19-re lapot húztam és bár messze voltam a kaputól, elvállaltam a lövést. A felkészülés során rengeteget gyakoroltam a szabadrúgásokat is – a sok munka tehát nem volt hiábavaló.

Sipos a napokban levágatta rasztára hajazó haját – ennyit számított a művelet?

– A Csákvár elleni hazai meccs után hazai meccs után fogalmozódott meg bennem a gondolat, hogy megújulásra van szükségem, ezért mentem el fodrászhoz – felelte mosolyogva a futballista. – Nyilván nem ez döntött a gólomnál, de a lelki megújulásnak ez egy szimbóluma volt.

– Nehéz, küzdelmes mérkőzésen nyertünk – mondta Németh Szabolcs, a Hali vezetőedzője. – A szív diadala volt a győzelem, nagyot küzdöttek egymásért és a Haladásért a srácok. Szurkolóink fantasztikusak voltak, az első perctől kezdve biztatták a csapatot, nélkülük nem sikerült volna nyernünk. A meccsen akadtak nehézségeink, de ezek nem törtek meg minket – a kemény munka meghozta gyümölcsét.