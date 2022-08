A gyulai születésű Hursán György Békéscsabán kezdett el futballozni, ahol végigjárta a korosztályos együtteseket. A védekező középpályásként és belső védőként is bevethető játékos 2015 elején már a Puskás Akadémia U19-től került ki Németországba. Az 1860 München U19-es gárdájában légióskodott, utána az 1860 München II.-be, aztán az 1860 Münchenbe igazolt. Aztán 2018-ban visszatért Békéscsabára, a Viharsarokból 2021 júliusában Pécsre szerződött. Idén nyáron pedig Szombathelyre igazolt. A 25 éves Hursán az NB II.-ben 76 bajnokin 11 gólt szerzett, a futballista korábban szerepelt az U17-es, U18-as, U19-es válogatottban is.

- A nyáron Németh Szabolcs vezetőedző és Mészöly Géza szakmai vezető megkeresett, hogy lenne-e kedvem a Haladásban futballozni - mondta Hursán. - Megkérdezték, mi a célom, mire azt feleltem, hogy az NB I.-ben akarok futballozni. Mivel elmondták, hogy a Haladás is az első osztályba akar jutni, így megegyeztek a céljaink. Nem sokat gondolkoztam tehát, amikor aláírtam a szerződésemet. Az eddigi benyomásaim nagyon jók, a körülmények kifogástalanok, a csapat is befogadott, úgy látom nagyon jó közösségbe kerültem. Habár középpályása az eredeti posztom, a felkészülési mérkőzéseken védőt is játszottam. Utoljára az utánpótlásban futballoztam hátul, de nincs ezzel gond, ott játszom, ahol szükség van rám. Sajnos az első meccsünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, kicsit görcsösen kezdtünk a Csákvár ellen, gólt is kaptunk, majd meddő mezőnyfölényt alakítottunk ki. A kapura nem igazán voltunk veszélyesek - de azon dolgozunk, hogy a folytatásban javuljon a teljesítményünk. Saját játékom? Szerintem elsőre elfogadható, nem nyújtottam ugyan extrát, de hoztam a kötelezőt. Egyelőre nehéz megmondani, mely csapatok lehetnek esélyesek a feljutásra, ehhez még néhány fordulónak el kell telnie. Mindenesetre azért szerződtem Szombathelyre, hogy a Haladás is köztük legyen.

Hursán fiatalon szerepelt a német 1860 München együttesében.

- Tizenhét évesen igazoltam Münchenbe, futballoztam az U19-es gárdában, az 1860 München első és második csapatában is -tudtuk meg a futballistától. - Az első csapatban ugyan csak edzőmérkőzésen szerepeltem, de fizikálisan, taktikailag is sokat fejlődtem és sokat tanultam kint a futballról. Ezeket most idehaza igyekszem kamatoztatni.