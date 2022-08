SKV Wildcats-Haladás-Viktória FC 1-8 (1-4). Krottendorf, 50 néző, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás-Viktória FC: Schildkraut – Balogh, Horti, Gődér, Nagypál – Urbán, Kis, Kovács V. – Vladulescu, Csejtei, Kiss-Lantos. A szünetben Kollár és Varró, a 60. percben Nagy D., Novák, Varga B., Pintér lépett pályára. Edző: Székely Tibor.

Az osztrák másodosztály legutóbb második helyén végzett SKV Wildcats elleni felkészülési mérkőzésen a szombathelyi együttesből kilenc játékos hiányzott. Sweatman, Koprena és Szil sérült, míg Dobó-Nagy, Csizmadia, Németh A., Nagy V., Kránicz és Németh M. a válogatottnál volt felmérésen.

A szombathelyiek nagy lendülettel kezdték a mérkőzést és Kiss-Lantos Hanna már az ötödik percben megszerezte a vezetést (0-1). A folytatásban is a vasiak domináltak, a nagy meleg ellenére gyorsabban futballoztak, többször is a védők mögé, üres területre lőtték be a labdákat. Az első félidőben már 4-1-re vezettek a viktóriások. Szünet után sem változott a játék képe, a vendégek zsinórban lőtték góljaikat, meg sem álltak nyolcig. A különbség még nagyobb is lehetett volna, hiszen legalább négy-öt alkalommal a kapusra egyedül vezették a labdát a szombathelyiek. A Haladás-Viktória tehát sok hiányzója ellenére is simán nyert és noha akadtak apróbb hibák is, a teljesítmény abszolút biztató volt a rajt előtt bő egy héttel. Gólszerzők: Kiss-Lantos 4, Vladulescu, Nagy D., Novák, Csejtei.

Székely Tibor: - Nagyon hasznos volt a mai mérkőzés, sokat birtokoltuk a labdát, örülök, hogy sok helyzetet is sikerült kialakítanunk. Annak is örülök, hogy bátor támadójátékot produkáltunk. Tovább építjük a csapatot.

A vasiak legközelebb pénteken 18 órakor a Lurkó UFC U19-es fiúcsapata ellen lépnek pályára.