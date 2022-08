Két felkészülési mérkőzést vívott Budaörsön a magyar futsalválogatott Kuvaittal – a nemzeti csapatban a Haladás VSE játékosai is pályára léptek, Dróth Zoltán viszont megsérült.

A magyar férfi futsalválogatott a horvát és az izraeli csapattal került egy csoportba a világbajnoki-selejtezőn – a mieink szeptember 19-én Szombathelyen kezdik a sorozatot. De e tétmérkőzés előtt még két felkészülési meccs várt Turzó József szövetségi kapitány együttesére, amely az elmúlt hétvégén a világranglista 41. helyén álló Kuvaittal mérte össze a tudását a budaörsi Aramis Csarnokban – a magyar válogatott 30. a ranglistán. A nemzeti csapat összetartására a HVSE öt játékosa kapott behívót: Dróth Zoltán, Dávid Richárd, Vas Ádám, Hajmási Milán és Sipos Gergő. A sérüléssel bajlódó Alasztics Marcell és Rutai Balázs kimaradt a keretből. Dróth pedig bokasérülést szenvedett a válogatott edzésén – így a Kuvait elleni edzőmeccseket kihagyta.

– Műtétre nincs szükség, a várható gyógyulási időtartam közel egy hónap ­­­– tájékoztatott a sérüléssel kapcsolatban a HVSE honlapján dr. Kator Miklós csapatorvos.

– Rögtön a válogatott összetartás első napján, az első edzésen megsérültem – bosszankodott a Haladás és a válogatott gólvágója, csapatkapitánya, Dróth Zoltán. – Cicáztunk, hátraléptem, és ráléptem egy mögöttem guruló labdára, amit nem láttam – csúnyán kifordult a bokám, bedagadt, bevérzett. Ugyanakkor gyorsan, a vártnál gyorsabban gyógyulok. Múlt kedden sérültem meg, most hétfőn már tudtam kis labdás külön edzést csinálni. Abban bízom, hogy a következő bajnokin néhány percet azért a pályán töltehetek.

A Kuvait elleni első, szombati edzőmérkzésen Komáromi P. és Büki B. góljaival 2-1-re nyert a magyar együttes. Vasárnap is magyar győzelmet ünnepelhettek a nézők, 4-3-ra nyert a Turzó-csapat – a magyar gólokat Pál P. (2), Büki B. és Harnisch Á. szerezték.

– Az első vb-selejtezőnkig még három hét van hátra, bízom benne, hogy a most szerzett tapasztalatokat is felhasználva javulni tudunk az Izrael elleni szombathelyi összecsapásig – összegzett Turzó József szövetségi kapitány.

A válogatott szünet után a 3. fordulóval folytatódik az NB I.-es futsalbajnokság: a címvédő HVSE az újonc Magyar Futsal Akadémiát fogadja pénteken 18.30-kor.