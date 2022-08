- Csapatunk saját nevelésű játékosa, Herczeg Kristóf további négy évig az Egis Körmendben fejlődhet – jelentette be a Rába-parti együttes hivatalos közösségi oldalán. A fiatal játékos Körmenden járta végig a korosztályos ranglétrát, a tavalyi szezonban pedig már a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott, hiszen rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban – olvasható a Körmend oldalán. Az már korábban eldőlt, hogy a piros-feketék magyar játékosainak többsége Körmenden marad. Jövőre is az Egis Körmend csapatát erősíti Ferencz Csaba, Durázi Krisztofer, Takács Kristóf, Kiss Mátyás, Doktor Péter, Ralf Martinez, Balogh Máté és immár négy évre kötelezte el magát Herczeg Kristóf is.

A fiatalok közül ugyanakkor távozott a csapattól Érsek Marcell, Habel Clemens, Kenéz Csaba, Krivacsevics Markó, illetve Dunai Zétény, aki a kölcsönszerződése lejárta után máshol pattogtat majd a következő évtől.

A felnőtt keret magyarjai már edzésbe álltak, a külföldiek viszont csak hétfőn csatlakoznak az együtteshez.