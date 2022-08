Mintegy másfél hónapos kihagyás után Körmenden folytatódik streetball szezon. Hogy a kosárlabdázás Rába-parti vasi fellegvára mennyire aktív a játék szabadtéri változatában is, azt jól jelzi: a szombati lesz a 29. streetball Körmenden. A helyszín ezúttal is a Szabadság tér lesz, ahol a különböző kategóriák mérkőzései mellett BMX-bemutatót és freestyle labdazsonglőröket is láthatnak az érdeklődők. Ismét lesznek VIP-mérkőzések a centerpályán, valamint bemutatkozik a nemrég létrehozott körmendi női szakág, a Körmend Women Basketball Club. Az esemény szombaton reggel 9 órakor kezdődik.