Tavaly nyáron igazolt a Haladás-Viktóriából az olasz első osztályba feljutott SS Lazióhoz Fördős Beatrix. Noha a 20 éves, négyszeres magyar válogatott védő alapembere volt a római együttesnek, a Lazio búcsúzott az élvonaltól. Fördős viszont nem, hiszen az előző bajnokságot az ötödik helyen záró Internazionalébe igazolt.

– Örültem, hogy országon belül maradtam – jelezte Fördős Beatrix. – Tavaly nagyon megszerettem Olaszországot, a kultúrát, az ételeket, a városokat illetve a bajnokságot is erősnek találom, ezért éreztem úgy, ha van rá lehetőségem, maradni szeretnék Itáliában. Szűk egy hónapja érkeztem Milánóba, az azt követő két napban részletes orvosi vizsgálatokon estem át, majd megkezdtem az edzést a csapattal. Közben beköltöztem egy, az edzőközponttól tíz perc autóútnyira lévő apartmanba. Ebben a házban több lakás is található, több csapattársam is itt lakik.

- Majd augusztus 7-én egyhetes táborba utaztunk Texasba, ahol az edzések mellett játszottunk egy gálamérkőzést a mexikói bajnok Chivas ellen. Átrepültünk New Yorkba is, ahol az edzések mellett egy kis kikapcsolódásban (városnézés, baseball meccs) is volt részünk. Életreszóló élmény volt ez számunkra. Most, hogy újra Milánóban vagyunk, készülünk a hamarosan kezdődő bajnokságra. Két olasz válogatott játékos van a csapatban, a kapus, Durante és a középpályás, Simonetti. Van köztünk egy norvég válogatott, Sønstevolt, egy francia lány, Karchouni, egy izlandi védő, Kristjánsdóttir, az Afrika kupát megnyerő kameruni válogatott tagja, Njoya, a malawi válogatott Chawinga és az Eb-t, vb-t és olimpiát is megjáró holland válogatott van der Gragt. És persze a magyar válogatott csapatkapitánya, Csiszár Henrietta.

- Teljesen pozitív benyomásaim vannak mind a csapattal, mind a klubbal kapcsolatban. A vezetők és a stáb is azért dolgozik, hogy a csapat összeálljon és minél sikeresebb legyen. A lányok nagyon összetartóak, jól dolgoznak, segítenek egymásnak. Természetesen a lehető legtöbbet szeretnék fejlődni és tanulni. Tudom, hogy itt nehezebb lesz beverekednem magam a kezdőbe, viszont az a célom, hogy ez sikerüljön és minél több időt tölthessek a pályán. A bajnokság 27-én kezdődik, mi 28-án játszuk első bajnoki mérkőzésünket a Parma ellen – nagyon várom már a találkozót!