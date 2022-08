Nincs szerencséje a Haladás fiatal támadójának, Szijjártó Árminnak. A 18 esztendős futballista az első felkészülési mérkőzésen a Petrzalka ellen összefejelt az egyik szlovák játékossal – enyhe agyrázkódást szenvedett, kórházba szállították. Szerencsére még aznap este kiengedték. Ám nem volt vége a megpróbáltatásainak, három héttel ezelőtt az egyik edzésen elszakadt a bal térdében a keresztszalagja - hosszú időre kidőlt a korosztályos válogatott játékos.

– Aznap esős idő volt és ahogy futottam, a pálya egy tocsogósabb részén letapadt a bal térdem – mondta Szijjártó. – Mivel reccsent is egyet, tudtam, nagy a baj. Már csak azért is biztos voltam ebben, mert két éve a másik térdemben szakadt el a keresztszalagom. Ismerős volt a hang és a fájdalom. Az MR-vizsgálat megállapította, hogy tényleg elszakadt a bal térdemben a keresztszalagom. Két hete megműtöttek, másfél órás, altatásos beavatkozás volt. A műtét jól sikerült, azóta annyit haladtam, hogy ráállhatok a lábamra és nem fáj a térdem. Elkezdtem a gyógytornát, fontos, hogy minél hamarabb teljesen be tudjam hajlítani a lábamat. Hamarosan elkezdem erősíteni a lábizmaimat és így tovább, mindent elvégzek, amit kell. Ahogy említettem, két éve a másik keresztszalagom szakadt el, végigcsináltam már egy rehabilitációt, tudom mi vár rám. Akkor nyolc hónap után futballozhattam, nagyjából most is ennyit kell kihagynom, körülbelül áprilisban játszhatok újra. Elfogadtam a helyzetemet, mivel úgysem tudok változtatni rajta, így előretekintek. A családom, a barátnőm, a klub mellettem áll - így könnyebb átvészelni ezt az időszakot.