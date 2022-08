A kolumbiai U20-as atlétikai világbajnokságról hazatérő Viszkeleti Villőt faggattuk a kalapácsvetésben elért értékes ötödik helyéről és tapasztalatairól.

A Szombathelyi Dobó SE fiatal tehetsége 61,29 méteres dobásával kilencedikként kerültbe a kalapácsvetés döntőjébe a kolumbiai Caliban lezajlott U20-as atlétikai világbajnokságon. Viszkeleti Villő ezzel teljesítette egyik legfőbb célkitűzését, azaz a fináléba jutást. Másnap már az is nagy szó lett volna, ha a legjobb nyolcba be tudja verekedni magát, ám ezt jócskán sikerült túlszárnyalnia és végül 61,11 méteres dobásával a rendkívül előkelő ötödik helyen zárt. Németh Zsolt mesteredző nem sokkal a verseny után szuperlatívuszokban beszélt tanítványáról, akit még a szélsőséges időjárási körülmények sem zökkentettek ki a viadal menetéből.

– Szenzációs volt Kolumbia, nagyon tetszett – számolt be lapunknak Viszkeleti Villő, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője. – Nem indult túl fényesen a verseny, a bemelegítő dobások sem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, úgyhogy bevallom, akkor ott kicsit megijedtem. Érvénytelen dobással indítottam a selejtezőt, ami csak fokozta az izgalmat, majd egy biztonságit dobtam, ami már megnyugtatott. Harmadszori nekifutásra sikerült a legmesszebb hajítanom a kalapácsot, amitől még most is kiráz a hideg, annyira jó érzés volt. Össze tudtam magam szedni és azzal a bizonyos 61,29-cel már ott voltam a döntőben, ezzel végérvényesen átlendültem a holtponton. A finálé nagyon érdekesen alakult, ilyenben még nem volt részem, de a vetélytársak közül talán másnak sem.

Menetrendszerűen kivezettek, majd bemutattak minket és jött az első sorozat, amelyben már 61 méter fölött dobtam – nem gondoltam volna, hogy így tudok majd kezdeni. Másodszorra is 60 fölött dobtam, ekkor a 3-4. hely környékén álltam. Aztán leszakadt az ég. Így a harmadik sorozatot épphogy megkezdve félbeszakították a küzdelmet. Órákat kellett várnunk, mire folytatódhatott a verseny, bár én inkább azt preferáltam volna, hogy halasszuk másnapra, mert már egyáltalán nem voltak megfelelőek a körülmények.

A rövid bemelegítést követően már nagyon nehéznek, fáradtnak éreztük magunkat, ennek ellenére a harmadik sorozatban a negyedik helyen állva rögtön egy újabb 60 méter fölötti dobással kezdtem. Mindössze az U18-as Eb-n előttem végző ciprusi tudott megelőzni – 6 centiméterrel –, így lettem ötödik – idézte fel versenye minden mozzanatát Villő, akinek ez volt élete első vb-je. Mindezt úgy érte el, hogy U18-asként szállt harcba az U20-as korosztályúakkal. Eddig ugyan nem úgy alakult ez a szezon, ahogy Villő szerette volna, de most jókora önbizalommal gazdagodott, ami remélhetőleg sokáig kitart.