A Haladás egyelőre tavaly őszi formáját hozza: kevés gólt kap és szorgalmas gyűjti a pontokat. A vasiak a nyitányon odahaza 1-1-re végeztek a Csákvárral, majd 1-0-ra nyertek a Nyíregyháza vendégeként. Ráadásul a szombathelyiek játéka az első fordulóhoz képest sokat javult a második körre. A győri zöld-fehérek egy hazai, 1-0-s Nyíregyháza elleni győzelemmel kezdték a bajnokságot, majd ugyancsak az ETO Parkban 1-0-s félidő után 2-1-re kikaptak a Szegedtől. A Rába-partiak két forduló után a 12. helyen állnak. A győriek kerete a nyáron alapos átalakuláson esett át, edzőt is váltottak: Klausz László helyett a korábban az U19-es válogatottat irányító Timár Krisztián lett a győriek trénere. Az ETO-tól kilenc játékos távozott – a kapus Pálfi Donát éppen a Haladásba –míg húszan érkeztek. Igaz, utóbbiban szerepel már az a kilenc fiatal, aki a Fehér Miklós Akadémiáról került az első csapathoz. Kiss Bence és Kovács István személyében két volt Haladás-futballistát igazoltak a középpályára a kisalföldiek. Rajtuk kívül a „nevesebb” érkezők között említendő Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár) és Babati Benjamin (Mezőkövesd) is. És a győrieket erősíti a korábban a Haliban is futballozó 63-szoros válogatott Priskin Tamás is.

– A győri együttes alapos átalakuláson ment keresztül, NB I.-ből igazolt játékosokat, emellett ellenfelünk három-négy akadémistát is beépített a csapatba – mondta Németh Szabolcs, a vasiak vezetőedzője. – Stabil védekezésből indított villámgyors kontrákkal operálnak, nekünk az a feladatunk, hogy feltörjük a védelmüket és megállítsuk az ellentámadásaikat. Szurkolóink segítségével be akarjuk gyűjteni mindhárom pontot.

A stadion pénztárai 14.30-kor nyitnak.