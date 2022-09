A Mogyorósy Szilárd Emléktorna pénteki napjának első mérkőzésén az Alba Fehérvár csak megnehezíteni tudta a szlovén Krka Novo Mesto dolgát, de legyőzni nem.

Arconic-Alba Fehérvár–Krka Novo Mesto (szlovén) 66-75 (19-23, 13-16, 13-16, 21-20). Körmend, felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Legjobb dobók: De Cosey 18/6, Ford 17/9, Takács M. 10, Philmore 9/3, illetve Span 15/6, Vujadinovic 12/3, Spasojevic 11/6, Stergar 9.

A szlovének az utolsót leszámítva minden negyedet megnyertek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy több válogatott játékosát is nélkülöznie kellett az Albának, hiszen Vojvoda és Somogyi még nem tért vissza az Európa-bajnokságról a fehérvári csapatba.

Az esti mérkőzésen a házigazda, az előző bajnoki idényben ezüstérmet szerző Egis Körmend, valamint az osztrák élvonalbeli Oberwart Gunners feszült egymásnak.

Egis Körmend–Oberwart Gunners 94-72 (25-15, 32-25, 17-15, 20-17). Körmend, 1100 néző, felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Körmend: Anderson 18/6, Mitchell 11, Takács K. 4, Moore 21/12, Cakarun 8. Csere: Parrish 10, Herczeg 4, Omenaka 4, Durázi 9/3, Martinez 3/3, Balogh M. 2, Geröly –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Az Oberwart legjobb dobói: Derek 16/3, Rob 13, Brock 12/3, Poljak 11/6.

Harcos mentalitással mutatkozott be hazai közönsége előtt az Egis Körmend, amely az előző szezonban megszokott szilárd védekezésre próbált építeni, immár új légiósaival. Az első pontokat a Szolnokról igazolt Cakarun szerezte, majd hamar átvette a vezetést az osztrák alakulat. Növelni azonban nem tudta előnyét az Oberwart, átvette a meccs irányítását a Körmend, amely fokozatosan egyre nagyobb fórra tett szert. Nyolc perc elteltével Anderson egy szemfüles labdaszerzést követően hintette be első tripláját, azonnal kivívva ezzel a közönség szimpátiáját (19-10). Az első negyedet uraló házigazda már 11 ponttal is vezetett, amiből végül 10maradt az etap végére (25-15). A rövid pauza után egy perc leforgása alatt egy 8-0-ás rohammal zárkózott a Gunners (25-23), majd felváltva estek a kosarak, feljavult az osztrákok játéka, míg a hazaiak védekezése kissé élét vesztette.