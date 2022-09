Kissé átalakult a nyáron a legutóbbi másodosztályú vízilabda-bajnokságban bronzérmes AVUS kerete. A vasiaktól a kapus Kovács Barnabáson (Szentes) kívül a mezőnyjátékosok közül négyen távoztak. Landherr Csongor a fővárosban dolgozik tovább, Baranyai Ákos Szombathelyen – vélhetően egyikük sem folytatja a vízilabdázást. Kurucz Barnabás az ASI-ba igazolt, míg Pónya Szilárd Győrben tanul tovább. Az érkezők: Kertész Bence az OB I-es Pécsi VSK ifjúsági együtteséből érkezett, a centerposzt kivételével bárhol megállja a helyét. Rajta kívül Andrzej Maciejewski egy lengyel első osztályú varsói csapatból jött Szombathelyre, a 24 éves pólós centerposzton bevethető.

– Július közepén kezdtük a felkészülést, kemény hetek vannak a fiúk mögött – mondta Zoufal Norbert, az AVUS vezetőedzője. – Az első időszakban, júliusban és augusztusban napi két edzéssel készültünk, szeptembertől nap egyre váltottunk. A fiúk becsületes elvégezték az eltervezett munkát, szerencsére sérülések és betegségek is elkerülték a gárdát. Egyedül azt sajnálom, hogy nem sikerült felkészülési mérkőzést vívnunk a nyáron. Fiataljaink tovább fejlődtek, amire szükség is lesz, hiszen sokan közülük a felnőtt mellett az ifjúsági csapatban is játszanak majd. Ami a bajnokságot illeti, a tavalyi ezüstérmes Nagykanizsa idén nem is indul el, játékosaik viszont szétszóródtak a környező városok csapataiban, már csak ezért is kiegyenlített lesz a mezőny. Az Invictus tűnik a legerősebbnek, de mögötte sok hasonló képességű csapat szerepel, amely odaér a dobogóra. Például az Ybl, az egri Esterházy, a Cegléd – no és az AVUS is. Komoly körbeverések várhatóak - izgalmas bajnokság elé nézünk. Mi az első hat hely valamelyikét szeretnénk megszerezni. A rajton az erős Ceglédet fogadjuk, szeretnénk győzelemmel kezdeni a bajnokságot. Már csak azért is, mert utána az Invictus jön hozzánk. Lengyel játékosunknak egyelőre nem érkezett meg a játékengedélye, Makrai Kornél műtétje után még nem bevethető és Szőke Szabolcs sem játszhat a nyitányon.