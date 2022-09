A Berettyóújfalu tradicionális csapata a magyar futsalnak, többek között négyszeres bajnok. A legutóbbi három bajnoki döntőt a Berettyó és a Haladás vívta, és az utóbbi kettőt a szombathelyi gárda nyerte – jól ismerik egymást a felek. A kétszeres bajnok, címvédő Haladás a vártnál talán gyengébben kezdte a szezont, egy vereséggel és egy döntetlennel, de a legutóbbi játéknapon már visszatalált a helyes útra, 8-1-re győzött. A Berettyó két győzelemmel, egy vereséggel a háta mögött várja a rangadót.

– A Berettyóújfalut az állandóság jellemezi, a keretének a gerince régóta együtt játszik – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE mestere. – Ennek megfelelően stabil, szervezett, fegyelmezett csapat. Remekül védekezik, gyorsan megy át támadásba, nem kell neki sok helyzet a gólhoz. Kiválóan játssza az öt a négy elleni játékot, sokszor eredményes pontrúgásból. Vagyis veszélyes, kellemetlen ellenfél – amelyet hazai pályán roppant nehéz legyőzni. Ugyanakkor az elmúlt években már többször is bizonyítottuk, hogy meg tudjuk verni – most is erre készülünk. Javult a játékunk a szezon kezdetéhez képest, de még többet várok a csapatomtól. Stabil védekezésre lesz szükségünk, és támadásban nem szabad elszórnunk a labdát – mert azt megbünteti z ellenfelünk. Dróth Zoltán visszatér a csapatba, Nagy Kevin azonban kihagyja az összecsapást.

A Haladás delegációja a csütörtök délelőtti edzés után kelt útra, az estét Hajdúszoboszlón töltötte.