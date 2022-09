Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Pénzügyőr SE 22-16 (9-8). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 300 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Hársfalvi Zs., Mórocz R.

SZKKA: Balog – Kiskartali , Pődör R. 5, Tanaskovic 3, Szmolek 1, Kulcsár 4, Horváth A. 3. Csere: Biró 1, Győri 1, Balogh P. 2, Varga N. 2, Temesvári. Edző: Pődör Zoltán.

Pénzügyőr: Rubint – Varga P. 1, Pasqualetti 6, Hudra 3, Polgár, Pethő, Ujházi 1. Csere: Tímár 3, Pindák, Pártos, Kovács 1, Bagi 1. Edző: Karvalics Tamás.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3-2. 16. p.: 7-3. 28. p.: 8-8. 34. p.: 9-9. 40. p.: 11-11. 53. p.: 19-15.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/3, ill. 2/2.

Percekkel a találkozó megkezdése előtt fergeteges hangulat uralkodott az Egyetemi Sportcsarnokban, a kérdés csak az volt, hogy ezúttal sikerül-e ebből profitálnia az SZKKA-nak, vagy ismét teherként éli meg a hazai szurkolók által teremtett atmoszférát, mint az első fordulóban a Komárom ellen. A mérkőzés első perceiben a szombathelyiek akarata érvényesült annak ellenére, hogy a vezetést a Pénzügyér szerezte meg Hudra találatával. Horváth Anna, Pődör Rebeka és Katarina Tanaskovic góljával azonban hamar fordított a házigazda (3-1). Tanaskovic kétperces kiállítása szemmel láthatóan kissé megzavarta az SZKKA-at, a Pénzügyőr pedig ledolgozta hátrányát.

Miután kiegészült a házigazda, szigorított védekezésén, aminek eredményeként hosszú percekig nem talált be a vendég együttes, az SZKKA pedig négygólosra növelte előnyét (7-3). A Pénzügyőr gólcsendjét Pasqualetti törte meg, amire szinte azonnal válaszolt Biró. A fővárosi alakulat védelme egyre hatékonyabban zárt, Pődört, Győrit is alaposan megcibálták mielőtt megpróbálták átlőni a Pénzügyőr falát – közben kettőre zárkóztak a zöld mezesek (8-6). Nem tetszett Pődör Zoltánnak, amit lát, a 20. percben időt kért a vasiak trénere. A következő öt minutumban jottányit sem változott a játék képe és az állás sem, besültek az ágyúk mindkét oldalon. Látva a teljes ötlettelenséget Karvalits Tamás is rászánta magát, hogy maga köré gyűjtse lányait. Érdemes volt, mert Pasqualetti és Ujházi révén ismét egalizált a Pénzügyőr (8-8). Az utolsó másodpercekben a csereként beállt Varga Nikolett gondoskodott arról, hogy szűk egygólos előnnyel térhessen pihenőre a hazai alakulat.