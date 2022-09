A Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub tulajdonosa és üzemeltetője a tavasszal megnyílt Jégcsarnoknak, amely egy hosszútávú projektnek köszönhetően valósulhatott meg TAO-támogatásokból. Az egyesületnek jelenleg 220-230 sportolója van, akik már javában készülnek a különböző korosztályos bajnokságokra. Gönczi Szabolcs klubelnök elmondása szerint hobbihoki szinten egyre inkább sikerül felnőtteket is mozgósítani, akikkel együtt egyre jobb kihasználtságnak örvend a vadonatúj jégcsarnok.

Emellett már a szomszédos fellegvárak – Sopron, Zalaegerszeg – is igénybe veszik a Pingvinek szolgáltatásait, például edzőtáborozás céljából. A szombathelyi egyesületen belül egyébként már van műkorcsolyával foglalkozó kis csapat is, amely lassan kezd egy külön szakosztállyá alakulni. A klub belépett a Magyar Curling Szövetségbe is azzal a szándékkal, hogy ebben az ágazatban is elindítson egyfajta sportéletet Szombathelyen, ezzel is növelve a létesítmény kihasználtságát.

A jégcsarnok fenntartása nem filléres dolog, egy napi elektromos költsége jelenleg 300 ezer forintra rúg. Ezt a kiadást az egyesület a város támogatásával ez év december végéig tudja biztosítani, utána azonban a megemelkedett fenntartási költségek következtében könnyen lehet, hogy januárban be kell zárni a létesítményt.

– Nem az az alapvető elképzelésünk, hogy adományokból próbáljuk fenntartani vagy kiegészíteni a fenntartási költségeket – fogalmazott Gönczi Szabolcs. – Hanem olyan minőségi szolgáltatásokat igyekszünk nyújtani, amelyek a csarnok adottságából biztosíthatók. Ennek egyik fő pillére a közönségkorcsolyázás. Nem titok, hogy minden bevételünket a csarnok fenntartására fordítjuk, az utánpótlásnevelés más forrásokból életképesen működik továbbra is.