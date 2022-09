Fordulás után sem változott a játék képe: a Haladás diktálta a tempót. De sorra maradtak ki a hazai helyzetek. Majd Fehér okos passza után Arnon gurította higgadtan a kapuba a labdát (5-1) – ezzel el is dőlt a mérkőzés. Ettől függetlenül a HVSE nem lassított, az ifjú Knizs egy kontra végén volt ismét eredményes (6-1). A folytatásban aztán kissé kiengedett a Haladás, néhány helyzetet talán el is könnyelműsködött. De a különbség így is nőtt: Hajmási balról élesen belőtt labdájára középen Arnon érkezett, és szerezte meg saját maga második, csapata hetedik gólját (7-1). Fehér erőszakos labdaszerzése is gólt ért – beállítva így a 8-0-es végeredményt.

A két csapat nem volt egy súlycsoportban, az eredmény hízelgő a vendégekre nézve.