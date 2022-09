A magyar csapatok közül a vasi piros-feketéknek kezdődött el legkorábban a 2022/2023-as kosárlabdaszezon. Antonisz Konsztantinidesz legénysége mindenkinél előbb kezdte a felkészülést, hogy megfelelő formában várhassa a Bajnokok Ligája-selejtező-sorozatot, amelynek a malagai 11 ezer néző befogadására képes Jose Maria Martin Carpena Aréna ad otthont szerdától vasárnapig. A körmendiek trénere a Léva elleni meccs előtt elmondta, mindent elkövetnek azért, hogy bejussanak a csoportkörbe, de már a szlovákok elleni összecsapás sem lesz könnyű.

Annál tovább azonban nem tekintett előre a vezetőedző, csak a Lévára koncentrál csapata. Egy kivételtől eltekintve mindenkire számíthat Konsztantinidesz, Durázi Krisztofer az Oberwart elleni bokasérülése után már edzésbe állt, de még nincs százszázalékos állapotban. A maroknyi, ám rendkívül lelkes szurkolói csoportja által támogatott Rába-partiak jól kezdték a találkozót. Anderson szerezte büntetőből az első piros-fekete pontot, majd szépen lassan átvette a játék irányítását a vasi alakulat. Mike Moore triplájával 6-2-re lépett el a magyar együttes szlovák ellenfelétől. Az első negyed nagy részében a Körmend járt előrébb, az utolsó három percben azonban ismét visszavette a vezetést a Léva. Parrish remek labdaszerzésével, majd zsákolásával lett újfent egál (15-15). Fordítania azonban nem sikerült a Körmendnek, két ponttal nyerte a negyedet a Léva (22-20).

A folytatásban sem igazán találta a fonalat a Konsztantinidesz-legénység. Így 31-24-es szlovák vezetésnél időt kért a körmendiek mestere, kíméletlenül leteremtette csapatát. Rengeteg labdát elszórtak a vasiak, és sok esetben a védelmét is könnyedén kijátszott a Léva. A 17. percre megtört a szlovák együttes lendülete, Mitchell vezérletével visszakapaszkodtak a vasiak, majd Parrish révén ismét a magyar csapatnál volt az előny (33-34). Mitchell nagyon élt, vagány akcióival igyekezett a Körmend mögött tartani a Lévát. Végül szűk egypontos fórral vonulhattak pihenőre Konsztantinideszék (39-40). Térfélcsere után eleinte felváltva potyogtak a pontok, eléggé kapkodós volt a meccs, ezáltal mindkét oldalon számos hiba csúszott a játékba. 46-44-nél egy 6-0 szériával lépett el a szlovák alakulat, így ismét nyolc lett közte (52- 44), Konsztantinidesz pedig megint maga köré gyűjtötte övéit, mert kezdett kicsúszni a Körmend lába alól a talaj. A háromperces magyar gólcsendet Cakarun törte meg sikeres büntetőivel, de aztán Lapornik triplájával még nehezebb helyzetbe hozta Ferenczéket (56-46).

A harmadik etap utolsó percében, ha kicsit jobban céloz, Anderson négy pontra zárkóztathatta volna a piros-feketéket, két triplakísérletéből azonban csak az egyik akadt be. De így is még lőtávolon belül maradt a Léva (58- 51). A záró negyed is tartogagott még izgalmakat. Mínusz 10-ről jött vissza másodjára a Körmend 61-57-re, aztán 8-0-s rohamával el is döntötte a találkozót a Léva. Sokkoló hibákat vétett a magyar csapat, a szlovákok pedig kihasználták ezeket, és búcsúztatták Konsztantinideszéket a Bajnokok Ligája selejtezőjéből.

jegyzőkönyv

Patrioti Levice–Egis Körmend 79-70 (22-20, 17-20, 19-11, 21-19)

Malaga, Jose Maria Martin Carpena Aréna, 1000 néző, kosárlabda Bajnokok Ligája selejtező mérkőzés, vezette: P. Marques (portugál), Z. Rutesic (montenegrói), C. Straube (német).

Patrioti Levice: Knezevic 10, Bojanovsky 14, Lapornik 19, Bachan 7, McCallum 6. Csere: Freeman 18, Kovac 3, Kotásek 2. Edző: Michal Madzin.

Egis Körmend: Anderson 12, Mitchell 20, Ferencz 5., Moore 13, Cakarun 10. Csere: Parrish 5, Omenaka 2, Durázi 3, Doktor –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 7-9. 8. perc: 15-13. 11. perc: 25-22. 14. perc: 33-25. 17. perc: 33-34. 20. perc: 39-40. 22. perc: 41-42. 28. perc: 56-46. 30. perc: 58-51. 34. perc: 63-57. 37. perc: 74-62. 39. perc: 77-67.

Kipontozódott: Durázi (36. perc), Mitchell (39. perc).