A Szombathelyi Sportiskola 10 atlétája kvalifikálta magát az U16-os országos bajnokságra. Közülük Horváth Anna 1500 méteres akadályfutásban az előkelő második helyen ért célba, 800 méteres síkfutásban pedig negyedik helyen zárt. Kovács Viktória 300 méteres síkfutásban egyéni legjobbját nyújtva negyedik helyen végzett, míg 300 méter gáton ugyancsak egyéni legjobb idővel elsőként szakította át a célszalagot. Benke Viktor májusban csatlakozott a Sportiskola csapatához, így az is óriási eredmény, hogy ilyen kevés idő alatt sikerült jogot szereznie az OB-n való indulásra. Az utolsó regionális fordulóban összeszedett makacs sérülése nem engedte, hogy az elmúlt hetekben minőségi edzést végezzen, így az egyéni csúcsok elmaradtak. Viktor 300 méteres síkfutásban 12. lett, 800 méteren pedig hetedik. Standi Bence is az idősebbek között versenyzett, 2008-as születésű ő is, a vele egy évben születettek közül 100 méteren 12., 300 méteren egyéni legjobb idejével nyolcadik helyen zárt. Németh Flórián nagyon bíztatóan kezdte a szezont, a végére elfáradt – 100 méteren 14., 300 méteren 16. lett. Sákovics Jankának – komoly sérüléséből felépülve – 100 méteren nem jött ki a lépés, 16. lett, viszont 300 méteren nagy egyéni csúccsal végül a nyolcadik helyen ért célba. Megyes Dorina 800 méteren 16., Fábián Napsugár pedig magasugrásban új egyéni csúccsal nyolcadik, gerelyhajításban szintén új egyéni rekorddal 10. pozícióban zárt. Ugyancsak gerelyhajításban indult és végül 13. helyen zárt Bodnár Boglárka. A Lengyák György-edzette Pápai Nerina 800 méteren óriási csatában szerezte meg a második helyet, míg 300 méteren ötödik lett.

A Kőszegi Lóránt FC atlétika szakosztályát öten képviselték három érmet és öt egyéni csúcsot szerezve. Sáray Péter az egyesület történetének első bajnoki címét ünnepelhette 300 méteren, ezzel meghívást kapott a korosztályos válogatottba is. Emellett 100 méteren bezsebelt egy ezüstérmet. Tóth Gréta pedig 80 méteres gátfutásban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A nők 100 méteres síkfutásában Fekete Nóra az értékes ötödik pozícióban végzett. Németh Borbála súlylökésben kilencedik, diszkoszvetésben új egyéni csúccsal (29,23) negyedik, gerelyhajításban szintén egyéni csúccsal (32,19) nyolcadikként végzett. Bognár Liliána 300 méter gáton 12. lett. Béry Bálint 300 és 800 méteren is egyéni csúcsokat ért el, előbbin 10., utóbbin kilencedik pozícióban végzett.