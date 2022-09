A négyszeres bajnok fogadta a kétszeres aranyérmes címvédőt. A szombathelyiektől Vas Ádám, Gyimesi Máté és Nagy Kevin hagyta ki a rangadót.

MVFC Berettyóújfalu – Haladás VSE 6-3 (5-2).

Berettyóújfalu, 500 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Takács (Balla).

Berettyóújfalu: Mezei – Nagy I., Rábl, Nagy D., Takács Z. Csere: Sándor, Korcsmár, Dúró, Iszák, Szabó P., Gál, Erdei, Rafinha, Matheus. Edző: Trencsényi János.

HVSE: Alasztics – Hajmási, Dróth, Henrique, Dávid. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Szalmás, Luiggi, Knizs, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Matheus 2 (3., 4.), Nagy I. 2 (6., 10.), Szabó P. (14.), Rafinha (39.), ill. Dávid (2.), Luiggi (14.), Hajmási (22.).

Remekül kezdett a Haladás, nekiesett ellenfelének, beszorította. A 2. perc elején meg is szerezte a vezetés: Dróth tartott meg, majd készített le egy labdát a felzárkózó Dávidnak, aki balról okosan emelt a kivetődő kapus felett a hálóba (0-1). De még kis sem ünnepelhették magukat a szombathelyiek, amikor egyenlített a házigazda. Matheus ugyanis közelről volt eredményes egy szép kontra végén. Sőt, egy érdekes találattal a vezetést is átvette: Alasztics messze a kapujából kifutva tisztázott, a labda Matheushoz került, aki a saját térfeléről ívelt kapura, Alasztics igyekezett vissza, ám egy hazai játékos zavarta, nem ért vissza, nem tudott védeni (2-1). Majd Nagy Imre egy kontra végén volt eredményes – 3-1-es hazai vezetésnél kért időt a szombathelyiek szakmai stábja.

De lendületben maradt a házigazda, veszélyesebb volt kapura. Nagy Imre egy távoli bombával növelte a hazaiak előnyé (4-1). Nem bírta rendezni a sorait a HVSE: egy hátul, gyermeteg módon eladott labdát büntetett góllal a Berettyó (5-1). De még mielőtt teljesen elúszott volna a meccs Luiggi szépített, Dróth gólpasszát váltotta közelről, kötényben gólra (5-2). Minden mindegy alapon kitámadott a Haladás, beszorította a házigazdát – időt is kért Trencsényi mester. Végül a szünetig nem változott az eredmény.

Fordulás után is rohamozott a Haladás, és gyorsan szépített. Dávid szerzett erőszakosan labdát, a bal szélen felzárkózó Hajmásinak passzolt, aki közeli góllal fejezte be a kontrát (5-3). Dróth fordult le a védőjéről, de a lökete a kapufán csattant. Alig volt a labda a hazaiaknál, ezért korán öt a négy elleni játékra váltottak. Harcolt becsülettel a a Haladás, rohamozott gőzerővel, a Berettyó pedig védekezett, olykor önfeláldozóan. Parázs csatát láthattak a nézők – és közben peregtek a percek. A vészkapussal játszó hazaiak ugyanis tartották a labdát, nem akartak támadni. Az utolsó szűk öt percben a Haladás is vészkapus játékra váltott – kockáztatott. De nem tudott komoly helyzetet kialakítani. Sőt, szűk másfél perc volt hátra a meccsből, amikor a Berettyó légiósa, Rafinha labdát szerzett, és higgadtan gurított az üres szombathelyi kapuba (6-3). Ezzel el is dőlt a rangadó.

Gyenge első félidei teljesítménye miatt fontos rangadót bukott el a Haladás.