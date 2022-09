Július 31-én töltötte be 33. életévét a Szerbiában rendezendő birkózó vb-re készülő Ligeti Dániel. Megannyi sikerrel a háta mögött idén márciusban egy emberként szurkolt neki az ország a budapesti Európa-bajnokságon, ahol a bronzmérkőzés második felében már combizomszakadással küzdve szerezte meg az érmet. Mintegy három hónapba telt, mire teljes értékű edzésmunkával készülhetett a világbajnokságra.

– Nem volt akadálymentes a felkészülés, mivel az elszakadt combhajlító izmomnak hosszú idő kellett, mire rendbe jött, mindeközben a másik combhajlítom is megsérült, emellett nyaki gerincsérvvel is küzdöttem, de mindennek ellenére úgy érzem, sikerült elvégeznem azt a munkát, aminek köszönhetően bizakodó lehetek a világbajnokság előtt – osztotta meg viszontagságos felkészülési időszakának részleteit Ligeti Dániel, a Haladás VSE birkózó szakosztályának kiválósága. – Meglátjuk, mi lesz, nem szeretek előzetesen esélyt latolgatni. A mezőny adott, 27-en leszünk nyolc kiemelttel. Ebből a 27 versenyzőből körülbelül 20-an hasonló képességekkel rendelkeznek, tehát velük szemben sem lehet biztosra menni, illetve nem kell feltartott kézzel fogadni őket a szőnyegen. Abszolút kiegyenlített, erős lesz a mezőny tele olimpiai érmesekkel, világbajnokokkal.

A legutóbbi olimpiáról – ha jól tudom – négyen-öten is részt veszünk, mivel a 97 kilósok közül ketten – a kubai Reineris Salas és a kubai születésű, de olasz színeket képviselő Abraham de Jesus Conyedo Ruano – is feljöttek nehézsúlyba. Bizakodó vagyok, a rutinom megvan, a munkát elvégeztem, úgyhogy remélem minél eredményesebben tudok szerepelni Belgrádban. Már azzal is elégedett lennék, ha ki tudnám magamból birkózni mindazt, amit belefektettem az elmúlt fél évbe ezért a versenyért – vélekedett Ligeti Dániel, aki a felkészülés utolsó napjait Budapesten tölti. Mestere, Veréb István abban bízik, hogy tanítványa meg tudja ismételni az Eb-n elért eredményét, ennélfogva az első ötbe várja Danita a Haladás birkózó szakosztályának vezetője.

– Nagyon komoly ellenfelek várnak Danira – fogalmazott Veréb István. – Talán az afrikaiak az átlagnál kicsit gyengébb erőket képviselnek, de itt az Európa-bajnoksághoz képest lesz amerikai, kanadai, kínai, mongol, üzbég, kazah ellenfelek is, akikkel szemben nem egy leányálom szőnyegre lépni. Bízom Dani felkészültségében és legfőképpen a rutinjában, mert az is nagyon sokat számít a mérkőzéseken, hogy fejben mennyire tud ott lenni, koncentrálni, nem beszélve a jó helyzetfelismerésről.

Ligeti Dániel a szerbiai birkózó vb-n legelőször szeptember 14-én, szerdán lép szőnyegre a selejtezőkben.