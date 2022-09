A Putnok FC remekül szerepel az NB III. Keleti-csoportjában. A Borsod megyeiek nyolc fordulót követően a BVSC-Zugló mögött a bajnoki tabella második helyén állnak, hat győzelem mellett kétszer kikaptak – döntetlent nem játszottak, 15 gólt szereztek és mindössze hetet kaptak, 18 pontot gyűjtöttek. Szala Ákos vezetőedző csapata a legutóbbi fordulóban 2-1-re nyert a Békéscsaba II. otthonában. A kék-fehérek legeredményesebb játékosa az 5 gólnál járó Galacs Erik. Ami a kupát illeti, a putnokiak az első körben hazai pályán 2-0-ra verték a Sényőt, majd idegenben, Mátraderecskén győztek 7-1-re. A Haladásnál a vasárnapi lesz Mészöly Géza szakmai vezető utolsó meccse vezetőedzőként a vasiak kispadján – a szakember két mérkőzésre vállalta el a csapat irányítását. Az Ajka (0-0) ellen ugyan megvoltak, de kimaradtak a helyzetek – ezúttal egyértelműen az NB II. 14. helyén álló zöld-fehérek a meccs esélyesei.

– A héten nagyon jól edzettek a fiúk, azok is, akik nem léptek pályára az Ajka elleni bajnokin – mondta Mészöly Géza, a Haladás szakmai vezetője, megbízott vezetőedzője. – Ez azért is megnyugtató, mert valamennyi futballistámra egyformán számíthatok, támaszkodhatok. A játékosok motiváltak, elszántak, tisztában vannak vele, hogy mennyire fontos ez a meccs a klub számára. Fontos, hogy legyen sikerélményük a játékosoknak – mert már elég régen nyert a csapat. Lényeges, hogy – bár tiszteljük ellenfelünket – már az első perctől kezdve nyomatékosítsuk bennünk, hogy melyik a jobb csapat. Érvényre kell juttatnunk az osztálykülönbséget. Dominálnunk kell és fontos, hogy ezúttal ne csak kidolgozzuk, be is lőjjük a helyzeteinket. Sipos Zoltán és Alban Taipi felépült kisebb sérüléséből, Szijjártó Ármin és Vanja Zvekanov viszont továbbra is maródi.

A vasiak a nagy távolság miatt már szombat délelőtt útra kelnek, az éjszakát Miskolctapolcán töltik, onnan buszoznak át a kupameccsre.