Edzőváltáson esett át hétfőn a Haladás: a lemondott Németh Szabolcsot – ideiglenesen, a vasárnapi bajnokira és a putnoki kupameccsre – Mészöly Géza szakmai vezető váltotta. Mészöly egyébként utoljára 2017. augusztus 26-án ült a vasiak kispadján. Egy edzőcsere általában feldob egy csapatot: vasárnap kiderül, a Halira is igaz-e ez a mondás. Németh mellett Sipos Norbert másod­edző is távozott a csapattól, a másik segítő, Délczeg Gergely pedig már korábban elment a gárdától. A 13. helyen álló szombathelyiek nincsenek jó formában, legutóbb 2-0-ra kikaptak Tiszakécskén, és az azt megelőző három fordulóban is csak egy pontot szereztek.

Vasárnapi ellenfelük, Kis Károly vezetőedző együttese hazai pályán sokkal jobban szerepel, mint vendégként. Az ajkaiak négy otthoni meccsükből hármat – Budafok 3-0, Kozármisleny 4-2, Csákvár 1-0 – megnyertek, legutóbb az ETO-tól 1-0-ra kikaptak. Idegenben viszont nem megy a Veszprém megyei zöld-­fehéreknek: még nyeretlenek az ajkaiak. Mosonmagyaróváron 2-1-re, Diósgyőrben 3-1-re kikaptak, Nyíregyházán 1-1-re végeztek. A tíz ponttal a 9. helyen álló ajkaiak keretében több volt szombathelyi játékos is található, így Jagodics Bence, Nagy Benjámin, Doncsecz Levente, Dragóner Filip és a legismertebb, Gaál Bálint. Érdemes még megemlíteni az NB I.-es múltú Présinger Ádám, Vogyicska Bálint, Sejben Viktor, Tajthy Tamás és Szarka Ákos nevét is.

– Nagyon felemelő érzés újra a Haladás edzőjének lenni, felemelő ez a szituáció – mondta Mészöly Géza, a Szombathelyi Haladás meg­bízott edzője, szakmai vezetője. – Még akkor is, ha ezúttal csak két mérkőzésen segítem a csapatot. Nagyon szomorú voltam, hogy Németh Szabolcs felmondott – nem kívántam magunknak, hogy ez megtörténjen. De éreztem, Szabolcs ezt már eldöntötte, így el kellett fogadnunk. Ekkor vetődött fel az én nevem. Nagyon jó érzés edzést tartani, és már az első tréningre feldobott állapotban érkeztem és tartottam meg. Ezt a felfokozott hangulatot, önbizalmat és bátorságot kell átadnom a csapatnak, ami bennem megvan. Remélem, hogy ez át­ragad a fiúkra, de emellett kell a fegyelmezettség és az is, hogy megmutassuk: ebben a csodálatos stadionban mi vagyunk itthon, ez egy több mint százéves klub, és érezzék az ellenfelek, hogy nincs esélyük. Hiszem, hogy nagyon elszántak leszünk, és a szurkolóinkkal együtt kiharcoljuk a győzelmet az Ajka ellen.

A pénztárak vasárnap 14.30-kor nyitnak.