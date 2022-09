A tőle megszokott lelkesedéssel tartotta meg első szombathelyi edzését a Haladás régi-új vezetőedzője, Michal Hipp. A szlovák tréner anno közel egy évig már irányította a vasi csapatot, regnálása alatt olyan emlékezetes győzelmeket arattak a zöld-fehérek, mint a bajnoki stadionavatón az FTC ellen elért 2-1, vagy például a Fradi elleni diadal után két héttel a Mol Fehérvár elleni hazai 1-0. A Haladásra – ha nem is az előbbi kaliberű együttesek – de nehéz ellenfelek várnak az elkövetkező időben. A zöld-fehérek másfél hét múlva a harmadik Pécs otthonába utaznak, aztán a negyedik Kazincbarcika érkezik, majd mennek a második Gyirmóthoz, aztán jön a listavezető MTK. Szép feladat, de az 59 éves, elsősorban a kemény munkában hívő Hipp nem retten meg az ilyen kihívásoktól – Haladástól való távozása után válogatottnál és klubcsapatnál is dolgozott.

– Miután eljöttem Szombathelyről, két évig a kazahsztáni válogatottat irányítottam, a második évben pedig párhuzamosan a szintén kazah Asztanánál dolgoztam másodedzőként – mondta Hipp. – Aztán Szlovákiában tartottam UEFA PRO-licences képzéseket. Amikor megkeresett a Haladás, nem sokat gondolkodtam. Noha van egy olyan mondás, mely szerint kétszer ugyanabba a folyóba nem lépünk, ez a futballra nem igaz. Anno nagyon szép időszakom volt a Haladásnál eltöltött szűk egy év, jó emlékeim vannak. Nagyon jó szívvel gondolok vissza a játékosokra, a városra az itt élő emberekre, a szurkolótáborra. Éppen ezért nagyon örültem a Haladás megkeresésének és ajánlatának, amelyet örömmel fogadtam el. A mostani keretből van több játékos, akivel akkoriban együtt dolgoztam, ismerem a körülményeket, a lehetőségeket.

Mindezek nagyon sokat nyomtak a latba, amikor elfogadtam az ajánlatot. Mondhatom, hogy az NB II. mezőnyére is van rálátásom. Ami a Haladás meccseit illeti, mióta eljöttem, többször is jártam a Haladás Sportkomplexumban, legutóbb például az elmúlt bajnokságban a Győr elleni 1-1-es összecsapásra utaztam el. De ott voltam például a csapat tavaly nyári, dunaszerdahelyi felkészülési mérkőzésén is – mindig is érdekelt, mi van a Halival. Az utóbbi időben pedig az interneten streamen több bajnokiját is megnéztem a csapatnak, csakúgy, mint a putnoki Magyar Kupa-meccset. De nem ugyanaz mérkőzésen és edzésen látni a játékosokat, most az a legfontosabb feladatom, hogy testközelből is megismerjem, megnézzem a labdarúgókat. És mielőbb szeretném velük elsajátítani azt általam elképzelt játékrendszert, taktikát. Olyan Haladást szeretnék látni a jövőben, amelyben folyamatosan fejlődnek a játékosok, emellett pedig a csapat látványosan feljebb és feljebb lépked a tabellán.

Ami a stábot illeti, Jakab Csaba kapusedző, valamint Csejtey Gábor és Orbán Gergő masszőrök maradtak, Németh Szabolccsal Sipos Norbert, valamint Délczeg Gergely másodedző és Gusztafik Ádám erőnléti edző távozott.