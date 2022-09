A Falco mellett a szlovén Krka Novo Mesto, a szerb KK Spartak Subotica és az osztrák bajnok BC GGMT Vienna alkotja a hagyományos felkészülési torna nemzetközi mezőnyét. A szurkolók ellenfélként találkozhatnak két olyan edzővel, akik bajnoki címet nyertek a szombathelyi csapattal. Hiszen a klub első, 2008-as aranyához edzőként hozzájáruló Szrecsko Szekulovics most a Spartak trénere, míg a Falcóval 2019-ben és 2021-ben is csúcsra jutó Gasper Okoron a Krka sikeréért dolgozik.

Boris Barac már harmadik szezonját kezdi meg a Falcónál – ez az állandóság egy légiós esetében azért nem gyakori a honi pontvadászatban. A horvát magasember stabil játékosa a Falcónak, kiegyensúlyozottan jó teljesítményre képes.

– Ahogyan korábban, ezúttal is rengeteg munkát végeztünk el a felkészülési időszakban, ami teljesen természetes ilyenkor – fogalmazott Boris Barac. – Időben összeállt a keret, rendben megérkeztek az új játékosok, korán el tudtuk kezdeni a munkát. Sok edzőmeccset játszottunk, jó ellenfelek ellen léptünk pályára. Kicsit zavaró volt, hogy válogatott feladatai miatt Perl Zoltán és Keller Ákos csak a felkészülés végén csatlakozott hozzánk – de hát más csapatoknak is voltak Európa-bajnokságon szereplő válogatottjai, nem csak mi küzdöttünk ezzel a problémával. Az elmúlt évekhez képest most kicsit nagyobb volt a mozgás a nyáron, több új játékos érkezett, akiket azért idő lesz tökéletesen beilleszteni a gépezetbe. De jók az új fiúk, becsülettel dolgoznak, nem lesz gond. Nagyon várom már a tornát, hiszen a tavalyi bajnoki döntő óta nem léptünk pályára a közönségünk előtt – bízom benne, hogy ismét remek lesz a hangulat. Számít az eredmény, szeretnénk megnyerni a tornát, de még fontosabb, hogy a keret csiszolódjon, a játékunk lépésről lépésre fejlődjön. Hiszen ez az utolsó lehetőségünk a bajnoki rajt előtt lemérni, hogy hol tartunk – zárta szavait Boris Barac.