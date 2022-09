Szerdán lejátszotta újabb felkészülési mérkőzését Antonisz Konsztantinidesz együttese, amely Sopronba látogatott. A zárt kapus találkozóról egyik fél sem közölt részleteket.

– Ahogy korábban is mondtuk, a barátságos mérkőzések arra jók, hogy lássuk, ki milyen állapotban van, és a bajnoki nyitányig mindenki felkészült legyen – nyilatkozta Antonisz Konsztantinidesz, az Egis Körmend vezetőedzője. – A játékelemek néhány részletében már most látszott a fejlődés. Nagyon keményen meghajtottam a fiúkat az elmúlt napokban, így a barátságos meccsen ez is meglátszott, ettől függetlenül a keret minősége a bajnokságban biztosan kijön majd, hiszem, hogy jó csapatot sikerült összeraknunk – fogalmazott a tréner, majd megjegyezte: nehéz megmondani, hol tart a csapat a felkészülésben, mivel csak az előszezon közepén jár, ezért időre van még szükség, főleg az új játékosoknak, akiknek a környezetet is szokni kell. – Jelenleg minden játékosunk egészséges, egyedül Doktor Péternek vannak achilles problémái, de remélhetőleg hétvégre már ő is bevethető lesz. Fepu pedig nemsokára hazatér az Európa-bajnokságról, ő hétfőn csatlakozik a kerethez.

A körmendiek egyik legnagyobb nyári fogása a Szolnokról érkező Marjan Cakarun, aki nagy erőssége lehet a vasi piros-feketéknek az új idényben.

– Elég könnyű helyzetben voltam, amikor el kellett döntenem, hogy Körmendre igazolok-e, hiszen három éve ismerem ellenfélként. Amikor itt játszottam, mindig magával ragadott az atmoszféra, amit a szurkolók idéztek elő, nagyon tetszett – mondta Marjan Cakarun. – Másrészt a klub körülményei is kiválóak, és az sem mellékes, hogy szülővárosomtól mindössze háromórányira van Körmend. Biztos vagyok benne, hogy jól választottam ide igazolásommal, úgy tűnik, jó csapatunk lesz, hiszen a minőség megvan, így minden adott a jó szerepléshez.

Az átalakult Rába-parti csapattal pénteken találkozhat először közönsége a Mogyorósy Szilárd Emléktornán, amely szombaton zárul.

– Ez jó teszt lesz számunkra. Két és fél hetünk van még az első BL-meccsünkig, így pontosan láthatjuk, mire van még szükség, hol kell fejlődnünk, hogy készenálljunk. – mondta a körmendiek mestere.

Az emléktorna programja, péntek: Alba Fehérvár–KRKA Novo Mesto (szlovén) 16.30, Egis Körmend–Oberwart Gunner (osztrák) 19.00. Szombat, helyosztók: bronzmérkőzés 16.00, döntő 18.30.