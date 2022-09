A tavalyi parádés szereplés után „szétszedték” a bajnokcsapatot. Távozott a csapatkapitány Váradi Benedek (Litvánia – Rytas Vilnius), valamint a másik három magyar válogatott, Benke Szilárd (Franciaország – BCM Gravelines Dunkerque), Golomán György (Litvánia – BC Lietkabelis) és Somogyi Ádám (Alba Fehérvár). Továbbá a két légiós, Márvin Clark és Deontae Hawkins sem maradt Szombathelyen. A szakmai stábnak nem maradt más választása, légiósokkal töltötte fel a keretet. Érkezett Stefan Pot (szerb, irányító), Raymond Cowells (amerikai, irányító-hátvéd), Zach Brown (amerikai, bedobó) és Matthew Tiby (amerikai, center) – valamint Krivacsevics Márkó személyében egy régi játékos tért vissza a Sugár útra. Milos Konakov vezetőedző a hatodik szezonját kezdi meg a Falco kötelékében – sok nagy csatát megélt, sok emlékezetes sikernek volt a szereplője, de vélhetően most vár rá a legnehezebb feladat, egy új csapatot kell felépítenie.

–A felkészülés alatt jól dolgoztak a srácok, és bár a keretünk korán összeállt, némi nehézséget azért okozott, hogy Perl Zoli és Keller Ákos a válogatott kötelezettségei miatt késve csatlakozott hozzánk – fogalmazott Milos Konakov, a címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely edzője. – Főleg azon munkálkodtunk, hogy az új játékosokat beépítsük a csapatba. Jól haladunk, de azért kis időre, a szurkolók részéről pedig kis türelemre még szükségünk van, hogy kialakuljon a ránk jellemző játék, stílus. De természetesen mindig, mindenki ellen maximális hozzáállást, 40 perces koncentrációt várok el a fiúktól. Meggyőződésem, hogy a Falco idén is erős lesz – és idén is komoly célokért fogunk küzdeni. Ám az esélyeket azonban még korai latolgatni, ugyanis több csapat is jól igazolt, kiegyenlítettnek tűnik az élmezőny. A felkészülés alatt lépésről lépésre haladtunk amunkéval, az építkezéssel, most pedig meccsről meccsre igyekszünk fejlődni.

A Falco tavaly, 2021-ben és 2019-ben is bajnok lett - jó esélye volt a 2020-as aranyéremre is, akkor azonban félbeszakadt a szezon a koronavírus-járvány miatt. És tegyük hozzá, hogy a szombathelyi csapat 2017-ben és 2018-ban is ott volt a bajnoki döntőben. Vagyis a Falco KC egyértelműen a honi mezőny legerősebb csapatává nőtt ki magát az elmúlt években. Ez a Falco játszik azzal a Honvéddel, amely 33 (!) bajnoki címmel rendelkezik - de az elmúlt 21 esztendőt a másodosztályban töltött. Most újoncként igyekszik megkapaszkodni az élvonalban - és a hírek szerint még nincsen kész a fővárosiak kerete, ugyanis még szeretnének légiósokat igazolni. A papírforma természetesen a Falco sikerét ígéri, egy esetleges Honvéd-győzelem óriási meglepetés lenne.

-Örülök, hogy a Honvéd visszatért az első osztályba, hiszen egy patinás csapatról van szó, ráadásul Budapestnek is kell a minőségi kosárlabda, gratulálok ellenfelünknek az NB I.-es tagsághoz! – tért át a soros feladatra Konakov mester. – Természetesen mi lépünk pályára esélyesként, de türelmesen kell játszanunk, hiszen az első meccs mindig nehéz, ráadásul ellenfelünk teher nélkül kosarazhat. Ha hozzuk azt, amit tudunk, ami elvárható magunktól, akkor nem lehet probléma. Elvileg teljes a keretünk, a reményeim szerint számíthatok a Horváth Zoltán Emléktornát orrsérülés miatt kihagyó, a napokban azonban már edzésbe álló irányítónkra, Stefan Pot játékéra is.

Érdekesség, hogy a korábbi évektől eltérő versenykiírással rajtol a bajnokság: az alapszakaszban oda-vissza vágós rendszerben lejátszott 26 fordulót követően rögtön jön a rájátszás, azaz megszűnik a középszakasz!