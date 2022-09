Debrecen adott otthon az idei ifjúsági ökölvívó OB-nak. A négy napos erőpróbán Buza Rafael (63,5 kg) és Buza Rómeó (71 kg) képviselte a vasi, kőszegi színeket. Buza Rafael az elődöntőben kezdte meg a bajnokságot, az ózdi Szobota Szabolcs ellen lépett ringbe. Megfelelő időben bevitt ütéseit ellenfele nem tudta lereagálni, így a második menetben Rafael döntő fölénnyel nyert. A fináléban a tápiómentei Lantos Álmossal mérkőzött meg.

Már számos csatát vívtak egymással, ezúttal is parázs mérkőzést produkáltak. Rafael szépen, pontosan bokszolt, aminek meg is lett az eredménye. Egyhangú pontozással diadalmaskodott, így súlycsoportja magyar bajnoka lett. Buza Rómeó rögtön az első napon kötelek közé lépett, a győri Jánni Andrással csapott össze. Erősén kezdte a mérkőzést, riválisa nem tudta felvenni a tempót, már az első menetben döntő fölénnyel nyert. Az elődöntőben a szegedi Király Balázs várt Rómeóra. Kiélezett mérkőzés után, a harmadik menet végén megosztott pontozással a kőszegi versenyző kezét emelte a magasba a bíró. A döntőben a szintén szegedi Gémes Levente következett. A rendkívül harcos három menetet végül Gémes nyerte, Rómeó ezüstéremmel fejezte be az OB-t.

Két díjat is elhoztak a Buza testvérek: Rafael teljesítményével kiérdemelte a legharcosabb férfi versenyzőnek járó különdíjat, Rómeó mérkőzése pedig a legharcosabb mérkőzés díját nyerte el.

- Nagyon büszke vagyok a versenyzőinkre - összegzett Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetője, edzője. - Szépen teljesítettek, beleadtak apait-anyait a küzdelmekbe. Dolgozunk tovább keményen, hiszen az idei évben még számos verseny vár ránk, amelyeken szintén szép eredményekre számítunk