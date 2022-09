Augusztus közepén kezdte meg a tavalyi bajnoki ezüstérmes Egis Körmend a felkészülést az új idényre, amely a vasi piros-feketéknek jóval előbb kezdődik, mint a többi magyar versenytársuknak, köszönhetően az előző idényben nyújtott remek teljesítménynek. Merthogy hosszú évek után ismét nemzetközi porondon szerepelhet a Rába-parti alakulat. A tét nem kicsi, hiszen Malagában kell kivívnia Antonisz Konsztantinidesz legénységének a Bajnokok Ligája csoportkörébe való bejutást.

– Időben el tudtuk kezdeni az alapozást, miután egy alapos kiválasztást követően időben megérkeztek az új légiósok, akikről úgy gondoljuk, tökéletesen illeszkednek a fiatal magyar magra épülő keretünkbe – tekintett vissza a felkészülési időszak kezdetére Kocsis Tamás, az Egis Körmend másodedzője. – Bízunk benne, hogy a két, talán legtapasztaltabb játékosunk, Ferencz Csaba és Marjan Cakarunk remekül kiegészítik majd egymást a pályán és együttes erővel nagyot lendítenek a Körmend szekerén mind nemzetközi, mind pedig hazai porondon.

Zalaegerszegen kezdték a piros-feketék az edzőmeccsek sorát, majd Körmenden fogadták a ZTE-t. Sopronba is ellátogattak Konsztantinideszék, majd következett a Mogyorósy Szilárd Emléktorna, amelyet házigazdaként nyert meg a Rába-parti csapat – remek benyomást gyakorolva hazai közönségére.

– Szépen építettük fel a védekezést és a támadásokat, ami a társaság nagy részének nem volt újdonság, nyilván itt az új játékosok beépítése volt kulcsfontosságú – folytatta Kocsis Tamás. – Azt gondolom, idén is egy agresszív védekezésre épülő, látványos – nem mellesleg eredményes – kosárlabdával tudjuk majd kiszolgálni közönségünket.

Az elmúlt héten még egy bécsi felkészülési találkozó szerepelt a programban, tegnap pedig útra kelt a gárda, hogy végre élesben is megmérettesse magát. Ferenczék hajnali 2-kor vették az irányt Bécs felé, ahonnan 7 órakor emelkedett a magasba a gépük. Fél 11 körül landoltak a vasiak Malagában, majd szállásukat elfoglalva rövid pihenő következett, hiszen valamennyi játékosnak felborult kissé a bioritmusa. Estefelé már edzést vezényelt a csapatnak Antonisz Konsztantinidesz vezetőedző.

– Remélhetőleg már mindenki megtalálta helyét az együttesben, és bízom benne, hogy mindenkinek sikerült magáévá tennie azt a kosárlabda-filozófiát, amit az edzőnk képvisel. Olyan sosem volt és nem is lesz, hogy minden 100 százalékosan működik, de felkészülésünk alapján igyekszünk a legtöbbet kihozni magunkból és olyan formát mutatni, ami már elvárható tőlünk – tette hozzá a körmen­diek másodedzője.

A vasiak első ellenfele a BL-selejtezőben a szlovák bajnok Patrioti Levice lesz. Kocsis Tamás elmondása szerint több légióst is foglalkoztat a Körmend leendő vetélytársa, köztük amerikai, szerb, szlovén játékost is, de összességében minőségi keret a Patrioti Levicéé, amelyet egyáltalán nem szabad félvállról venni. Amennyiben a ­vasiak legyőzik a szlovákokat, úgy a finn Karhu Kauhajoki együttese vár majd Ferencz ­Csabáékra. Azt a találkozót pénteken rendezik majd. Ha pedig ezt is behúzzák a Rába-­partiak, jöhet a mindent eldöntő végső ütközet vasárnap, amikor nagy valószínűség szerint a házigazda Unicaja Malaga gárdája ellen kell kivívnia a Körmendnek a bejutást a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Ha mindez megvan, akkor a Dijon, Sassari, PAOK trió mellé nyer besorolást a Körmend a G jelű csoportba.