Körmendi FC–Söpte SE 2–1 (1–1).

Körmend, 150 néző, vezette: Talabér N.

Körmend: Balogh Á. – Berning, Lakosi (VILICS), Buti (Németh B.), KARVALICS, MOLNÁR L., Belső (Bita), KÖNTÉS, László, Krajczár, NAGY Zs. Edző: Kurucz Ádám

Söpte: Gáspár (Kovács N.) – Kovács E., Imre (Fogl), Németh M., Horváth B., Hujber, Kondákor, Koronczai, Biró (Marton), Vámos, Molnár Cs. (Lengyel). Edző: Lengyel Miklós

Gólszerzők: Nagy Zs., Belső, ill. Hujber.

A legutóbbi két hazai meccsét elvesztette a Körmend, ezt szerette volna kijavítani. A korai körmendi vezetésre gyorsan válaszolt a Söpte. Ezután főként mezőnyben zajlott a játék, a végjátékban koncentráltabb volt a hazai csapat, amely Nagy Zsombor egyéni villanása után megszerezte a vezetést, ami a győzelmet is jelentette. Rendkívül küzdelmes meccsen otthon tartotta a három pontot a Körmend.

Kiswire Szentgotthárdi VSE–Sárvár FC 1–2 (1–1).

Szentgotthárd, 145, v.: Szabó III. Z.

Szentgotthárd: Kapui – Bedi, László, Osvald (Komáromi), Sipos B. (Tóth Á.), Nagy O., Takács (Polly), Gécsek, Sulics, Sipos G., Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Sárvár: Viganó – Fülöp, Takács (Czirók), Tokaji, Toldi, Károlyi, Fider, Taródi (Szabó M.), Kovács B. (Németh Á.), Sinka, Szemes. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Takács, ill. Tokaji, Szemes.

A sárvári csapat egy szerencsés góllal vezetést szerzett, a hazaiak kapusa ugyanis elcsúszott a vizes, sáros talajon, de hamar jött a válasz, egyenlített a Szentgotthárd. A meccs hajrájában a vendégek 23 méterről találtak be, így elvitték a három pontott idegenből.



Király SE–Csepregi SE 7–1 (2–0).

Szombathely, 60 néző, Jv.: Boda Gy.

Király: Horváth Al. – Velekei (Kudron), Reseterits, Németh G., Kiss K., Horváth An. (Rózsás), HALMOSI, Csákvári (Baranyai), Kovács A. (Nyári), Vigh (Kalmár), SCHIMMER. Edző: Hegyi László

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Kossuth D., Nika M. (Kossuth K.), Simon (Nika Á.), Takács Ke. (Merk), Janzsó, Nika B., Lukács, Steiner (Tájmel), Németh O. (Nagy D.). Edző: Steiner Zsolt

Gólszerzők: Halmosi (4), Nyári, Velekei, Schimmer, ill. Nika M.

Az első félidőben a házigazda nem megfelelő ritmusban játszott, de így is kétgólos előnyre tett szert. A második félidőben a vendégek egy átlövés után szépítettek, ez felrázta a Királyt. Magabiztosan játszva, nagy gólkülönbséggel nyerte meg a találkozót a szombathelyi csapat.



Haladás VSE - Zanati SE–Vép VSE 4–1 (1–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Vass I.

Haladás: Horváth B. – Buzás, Szőts (Zugonics), Varga Cs., Kovács B. (Pataki), Ferencz (Likerecz), Szenczi, Németh G. (Simon), Tóth M., Péter, Sály (Tóth B.). Edző: Szenczi Imre

Vép: Bezdi B. – Czeglédi, Szijártó, Beke, Szalai R. (Berta), Niksz (Bezdi Sz.), Szalai M. (Illés), Auer, Szendrődi, Takács Á. (Kiss A.), Takács M. (Balikó). Edző: Simon Miklós

Gólszerzők: Szenczi, Tóth B., Sály, Varga Cs., ill. Bezdi Sz.

A Haladás rengeteg helyzetet dolgozott ki, voltak olyan periódusok, amikor élvezhető, szemre is tetszetős játékot mutatott a házigazda. Már az első gól előtt is volt egy kihagyhatatlannak tűnő helyzete a hazaiaknak, de az kimaradt. Ám továbbra is támadásban maradt a szombathelyi egység, és már az első félidőben lezárhatta volna a mérkőzést. A második felvonásban úgy folytatódott a játék, ahogy az elsőben abbamaradt. Jött is a második hazai találat, és ezt követően több lehetőség is. Kettőt értékesített a Haladás, így megnyugtató előnnyel fordult az utolsó negyed órára. Itt belehibázott egy labdakihozatalba, így szépített a vendégcsapat. Ez viszont nem rontott a játék képén, és a győzelem tényén hazai szempontból.