Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Kecskeméti NKSE 32-24 (15-13). Szombathely, Arena Savaria, 400 néző, NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Cseszregi B., Sipos J.

SZKKA: Balog – Kiskartali, Győri 4, Pődör R. 14, Szmolek 4, Kulcsár 4, Horváth A. 1. Csere: Christe – Tanaskovic 2, Szendrei 1, Temesvári 2, Biró, Varga N. Edző: Pődör Zoltán.

Kecskemét: Molnár – Szatmári 2, Kovács V. 4, Berkes-Kaiser 4, Zavaczki 1, Jámbor-Herceg 7, Tóth L. 3. Csere: Németh Zs. –Megyesi, Pap, Radva 2, Moharos 1. Edző: Paic Róbert.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4-4. 16. p.: 9-4. 25. p.: 11-11. 34. p.: 18-15. 40. p.: 19-18. 54. p.: 28-21.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

A múlt hétvégi balul sikerült szezonrajtot igyekezett feledtetni az SZKKA vasárnap délután az újonc Kecskemét ellen. A harmadik percben 2-0-ra ment az alföldi gárda, majd Pődör Rebeka találatával zárkóztak a szombathelyiek, akik egészen a hetedik percig futottak az eredmény után. Még emberhátrányban is képes volt betalálni a Kecskemét, Megyesi kétpercese azonban már éreztette hatását a vendégek játékán. Az SZKKA erőre kapott és Szmolek vezérletével előbb egyenlített, majd nagyon gyorsan háromgólos előnyre tett szert (7-4) – a Kecskemét edzője időt kért. Jámbor-Herceg igyekezett meccsben tartani csapatát, ám képtelen volt túljárni Balog eszén, parádés formába lendült a vasiak hálóőre. A félidő derekán Pődör Rebeka negyedik góljával már öttel járt előrébb az SZKKA (9-4). A 22. perc elején Pődör Zoltán is maga köré gyűjtötte játékosait, kissé akadozni kezdett a szombathelyi gépezet, miközben két gyors góllal faragta hátrányát a Kecskemét (11-8). Az időkérés nem vezetett eredményre, folytatták a zárkózást a vendégek, akik a 25. percben Jámbor-Herceg hetesével ki is egyenlítettek (11-11). Az SZKKA azonban megrázta magát és végül kétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre (15-13).