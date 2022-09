Észak

Schott Lukácsháza–Szeleste-Pósfa 2-2 (0-1). Lukácsháza, 150 néző, vezette: Szabó III. Z.

Lukácsháza: Bán – Szűcs, Bősze, Horváth M. (Gyüre) – Kondics (Lévai) – Léhmann (KOVÁCS ZS.), Gombás, Rozmán, Németh B. (TAKÁCS D.) – Pungor (Tóth D.), HORVÁTH K

Szeleste: Szentgyörgyvári – Nardai, Tóth B., Maráczi, Fülöp, Pethő (Pomper), Riba, Kovács R. (Horváth D.), Horváth R. (Horváth L.), Szabó B. (Kovács T.), Földi.

Gól: Horváth K. (2), ill. Kovács R., Pethő.

A hazai csapat nem kezdett jól, ezt a vendégek ki is használták, gólra váltották az első lehetőségüket. Igyekezett, ment az egyenlítésért a Lukácsháza – az első félidő közepén egy büntető is elmaradt a hazaiak javára. Az egyenlítés helyett pedig jött a második félidő elején egy újabb pontrúgás után a vendégek második találata. A házigazda egyből váltott, megrázta magát, és a jól beszálló cseréinek is köszönhetően egyenlíteni tudott. A későn ébredő, gyenge napot kifogó, több játékosát is nélkülöző hazaiaktól a szervezetten játszó, jól kontrázó vendég megérdemelten rabolt pontot.

Conoil Mersevát–Sé Honvéd 2-2 (1-1). Mersevát, 100 néző, vezette: Árpád A.

Mersevát: Homlok – Gönye (Takács M.), Pethő, Csite, Horváth Zs., Orbán (Dénes), Fülöp, Nagy Á., Takács B. (Czupor), Balogh P., Döbröntei.

Sé: Földi – Szalay, Kiss Mi., Kiss Márton Balázs (Kovács T.), Kovács K., Werderits (Hancz), Muzsai (Farkas K.), Nemes, Tóth F. (Vámos), Kiss Má. (Sümegi), Uri.

Gól: Horváth Zs., Orbán, ill. Sümegi, Nemes.

A várakozásoknak megfelelően kemény, hajtós mérkőzést játszott a két csapat. A hazaiak remek felfogásban futballozva feledtették a múlt heti fiaskót. A vendégeknek az utolsó percekben sikerült megmenteniük egy pontot. De a döntetlen reális eredménynek mondható.

Gérce-Vásárosmiske–Uraiújfalu 1-2 (0-1). Gérce, 90 néző, vezette: Héra Cs.

Gérce: Fehér – Ódor, Lakatos, Lőrincz, Pethő, Lerik, Mórocz (Komáromi), Major, Nunkovics, Kovács T., Csonka.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Agg), Gallen, Szabó B., Kollárits, Németh B., Pungor Sz., Kovács G., Keszei, Simon (Burka).

Gól: Lőrincz, ill. Kovács G., Csonka (öngól).Kiállítva: Pethő (83., Gérce).

Jó iramú, fordulatokban, párharcokban gazdag mérkőzést hozott a két csapat összecsapása. Az első félidőben a játékvezető egy lesgól megadásával előnyhöz juttatta a vendégeket – ezzel befolyásolta a mérkőzést. A hazaiak a második félidőben mutatott játékukkal nem érdemeltek vereséget, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Gencsapáti–Boba 2-0 (1-0). Gencsapáti, vezette: Németh T.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Janek, Kovács G., Roshko, Soldatenko (Szigetvári), Dancs, Fülöp (Skrapits), Bokor (Tóth B.), Sulyok (Varga R.), Egyed, Lőrincz.

Boba: László – Balogh M., Pityer, Fodor (Magyar), Sütő (Heim), Kozári, Szabó J., Dákai, Medve (Papp M.), Fehér (Szigeti), Kovács R.

Gól: Varga R., Soldatenko.

A hazai csapat az első félidőben nagy nyomás alá helyezte ellenfelét. Sok helyzet kihagyott, de egy szépségdíjas szabadrúgásból megszerezte a vezetést. A második félidőben a Boba teljesen másik oldalát mutatta, a hazaiak asszisztálása mellett közel állt a gólszerzéshez. A gencsiek azonban a hajárban egy kontragóllal lezárták a mérkőzést – és legyőzték szervezett, motivált ellenfelüket.